美軍「獵殺IS首領巴格達迪」畫面曝光！　激烈駁火2hrs空襲轟炸

▲美國國防部公布突擊IS首領巴格達迪的行動影像。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國軍方30日首度公布出兵敘利亞北部,突擊伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的行動影像。中央司令部(CENTCOM)司令麥肯錫(Kenneth F. McKenzie)表示,美方在2小時的交火過程中,遭遇猛烈反擊,任務結束後,透過DNA檢測確認身分,依照《武裝衝突法》,將巴格達迪的遺體海葬。

▲美軍針對敘、土邊境一棟建築物發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)

根據畫面,美軍向目標建築物開火後長驅直入,巴格達迪逃進一條隧道中,接著引爆身上的炸彈背心,自殺身亡。無人機拍攝到,F-15戰鬥機與MQ-9死神偵察機(Reaper)在任務結束後發動空襲,將地面上建物摧毀殆盡。

▲美軍展開長達2小時的突襲行動,中途遭遇激烈反擊。(圖/達志影像/美聯社)

BBC報導,麥肯錫在記者會上表示,突襲行動特別小組來到敘利亞伊德利卜(Idlib),針對一棟獨立建築物發動攻擊,立刻招致激烈反擊,儘管他們包圍建築物,要求內部人員投降,仍有4名身穿炸彈背心的女性、1名男性不願妥協,最後在駁火過程中被擊殺喪生。

麥肯錫表示,IS首領「把部下全都留在地面上,卻帶著孩子爬進洞穴,把自己炸飛。你可以從這個行為判斷他是什麼樣的人。」他澄清,巴格達迪是帶著2名12歲以下的兒童自殺,而非先前媒體報導的3名,並強調無法「證實」川普先前對於巴格達迪死前的敘述。

▲美國中央司令部(CENTCOM)司令麥肯錫在記者會說明突襲過程。(圖/達志影像/美聯社)

麥肯錫指出,美軍恪守人道主義,釋放11名兒童,「我想要澄清的是,雖然這次進攻壓力很大,非常高調,但我們依然盡全力避免平民傷亡,保護可能在建築物裡的兒童。」他形容,被摧毀後的建築物,看起來像是「有著許多大坑洞的停車場。」

根據CNN,麥肯錫提到,庫德族領導的「敘利亞民主力量」(SDF)提供「非常有幫助的早期情報,所以我想說,他們是其中一部分。」但是,他也指出,只有美軍參與了這一場長達2小時的突襲行動。

▲伊斯蘭國(ISIS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)已經被海葬。(圖/路透)

《中央社》報導,美軍依據巴格達迪2004年被關押在伊拉克監獄時留存的樣本,透過DNA測驗確認遺體身分。麥肯錫證實,軍方依據《武裝衝突法》,已在巴格達迪死後24小時以內實施海葬。

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w