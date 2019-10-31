　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍「獵殺IS首領巴格達迪」畫面曝光！　激烈駁火2hrs空襲轟炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國防部公布突擊巴格達迪行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部公布突擊IS首領巴格達迪的行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國軍方30日首度公布出兵敘利亞北部，突擊伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動影像。中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie）表示，美方在2小時的交火過程中，遭遇猛烈反擊，任務結束後，透過DNA檢測確認身分，依照《武裝衝突法》，將巴格達迪的遺體海葬。

▲▼美國國防部公布突擊巴格達迪行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍針對敘、土邊境一棟建築物發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據畫面，美軍向目標建築物開火後長驅直入，巴格達迪逃進一條隧道中，接著引爆身上的炸彈背心，自殺身亡。無人機拍攝到，F-15戰鬥機與MQ-9死神偵察機（Reaper）在任務結束後發動空襲，將地面上建物摧毀殆盡。

▲▼美國國防部公布突擊巴格達迪行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍展開長達2小時的突襲行動，中途遭遇激烈反擊。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，麥肯錫在記者會上表示，突襲行動特別小組來到敘利亞伊德利卜（Idlib），針對一棟獨立建築物發動攻擊，立刻招致激烈反擊，儘管他們包圍建築物，要求內部人員投降，仍有4名身穿炸彈背心的女性、1名男性不願妥協，最後在駁火過程中被擊殺喪生。

麥肯錫表示，IS首領「把部下全都留在地面上，卻帶著孩子爬進洞穴，把自己炸飛。你可以從這個行為判斷他是什麼樣的人。」他澄清，巴格達迪是帶著2名12歲以下的兒童自殺，而非先前媒體報導的3名，並強調無法「證實」川普先前對於巴格達迪死前的敘述。

▲▼美國國防部公布突擊巴格達迪行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫在記者會說明突襲過程。（圖／達志影像／美聯社）

麥肯錫指出，美軍恪守人道主義，釋放11名兒童，「我想要澄清的是，雖然這次進攻壓力很大，非常高調，但我們依然盡全力避免平民傷亡，保護可能在建築物裡的兒童。」他形容，被摧毀後的建築物，看起來像是「有著許多大坑洞的停車場。」

根據CNN，麥肯錫提到，庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）提供「非常有幫助的早期情報，所以我想說，他們是其中一部分。」但是，他也指出，只有美軍參與了這一場長達2小時的突襲行動。

▲▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

▲伊斯蘭國（ISIS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經被海葬。（圖／路透）

《中央社》報導，美軍依據巴格達迪2004年被關押在伊拉克監獄時留存的樣本，透過DNA測驗確認遺體身分。麥肯錫證實，軍方依據《武裝衝突法》，已在巴格達迪死後24小時以內實施海葬。

ET快訊
余苑綺「每天5罐可樂」當水喝！化療指甲發黑..不敢抱小孩原因
蘋果福利機特賣來了！「這隻iPhone」狂打3.8折萬元有找
菲律賓民答那峨島發生淺層地震　規模6.5深度僅10公里
千萬直播主賣不沾鍋GG了！打蛋「白色黏滿鍋」狂鏟也沒用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狠父住「五星級飯店」活活揍死1歲女兒！　妻狂奔大廳哭喊尖叫

中生製藥公子謝承潤獲贈「38億美金股份、任職董事」　秒成24歲億萬富翁

弟弟生日開趴狂歡！　24歲劍橋碩士挑戰「水下憋氣」溺斃自家泳池

阿根廷大選變天「保護主義總統」勝選　學者憂心市場動盪

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

半裸男「離奇倒掛88公尺煙囪」尖叫呼救！　14hrs後成懸空屍體

16歲少年四度灼傷「截肢、植皮」被笑殭屍！　立志找回視力：奇蹟真的存在

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

澳民眾請願「正式承認中華民國台灣」！　11/20截止、將送眾議院

比利時「史上第1位女總理」威爾梅斯上任　將領導看守政府

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

自磨「古早味粉漿」台中超夯蛋餅　Q彈餅皮+半熟蛋液...排隊也值得

首里城二戰燒毀　修復木材驚見「宜蘭檜木」重現沖繩台灣好交情

美軍「獵殺IS首領巴格達迪」畫面曝光！　激烈駁火2hrs空襲轟炸

首里城70年前二戰燒毀　眾人修復30年「沖繩人的身分驕傲」又成灰燼

沖繩「首里城」陷火海！消防局：起火點疑在正殿　北風助長延燒

快訊／菲律賓民答那峨島規模6.5淺層地震　公寓大樓倒塌畫面曝光

首里城宿命？500年來四度被燒毀　官網緊急宣布關園：我們深感歉意

智利政府突取消第25屆氣候變遷大會　聯合國需再尋主辦國

貨車冷凍櫃藏12人！　比利時司機開門嚇「蔬果變活人」

首里城大火空拍畫面曝！3大主殿「朱紅木柱燒成炭」　450年世界遺產成灰燼

快訊／美國亞特蘭大單引擎飛機撞房意外！　機上1人死亡

台經院公布9月製造業景氣景氣燈號　續呈代表衰退的藍燈

華聞快遞／河北全省實現進出口總值2960.9億元　同比增長13.8%

中職4新生代球星代言打擊場　展現風林火山作戰精神奪獎　

兒找回亡母失竊機車騎兩個月被抓　車牌是贓物二審逆轉無罪

親餵溢奶「左胸濕一片」！婆婆嫌棄臉「唉額」吐4字　網白眼噴火：搬出去吧

轟退葛蘭基！國民單局兩轟逆轉　7局3比2反超太空人

首里城二戰燒毀　修復木材驚見「宜蘭檜木」重現沖繩台灣好交情

台北辦公室大缺貨！CBRE統計空置率創17年新低

近8800坪江南園林、九大名樹百款姿態　江南大宅四季賞遊！

聯發科財報激勵！股價突破408元　四年來新高

國際熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

夫妻1小時退房　打掃阿姨被「死屍」嚇壞

眾院外委會一致通過《台北法案》

2歲男童爬上運作中按摩椅被夾死

兒子沉迷手遊　母打到他下巴脫臼

正妹主播自爆「錄影都不穿內褲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

13歲少女「殺姐剖子宮取嬰」送流產婦

美淫富商「自殺或他殺」知名主持人曝關鍵差異

《台北法案》眾議院外委會過了！立法剩2關

女富豪成「水泥凍屍」密封冰箱

更多熱門

相關新聞

美淫富商「自殺或他殺」知名主持人曝關鍵差異

美淫富商「自殺或他殺」知名主持人曝關鍵差異

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的驗屍結果仍有疑慮，僅管官方表示死因為上吊自殺，但知名法醫貝登（Michael Baden）的意見和艾普斯坦家屬聘請的律師團更相近，認為真正死因更像是他殺。對此，紐約首席驗屍官仍強調，最後結果是「上吊自殺」無誤。

眾院外委會一致通過《台北法案》

眾院外委會一致通過《台北法案》

行政院31日擬通過特別預算採購F-16V戰機　盼立院儘速通過

行政院31日擬通過特別預算採購F-16V戰機　盼立院儘速通過

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

美國對台灣的最大傷害？不如說它給了台灣太多的承諾

韓國瑜為什麼不敢去美國？

韓國瑜為什麼不敢去美國？

關鍵字：

伊斯蘭國ISIS巴格達迪恐怖主義美國

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

11月新制懶人包！星光郵局上線了

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面