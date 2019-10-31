推特11/22起「全球禁止政治廣告」　CEO：政治傳播不應向金錢妥協

▲推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）宣布，11月22日起全面禁刊政治廣告。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

社群媒體推特（Twitter）創辦人兼執行長多西（Jack Dorsey）於30日宣布，將全面禁止與政治議題相關、競選的廣告，這一項新政策全球適用，將於11月22日生效。他認為，如果政治訊息受到民眾支持，自然能夠被轉發、關注，進一步傳播出去，此舉不應該被利益影響，向金錢妥協。

多西在個人帳號上宣布，推特11月22日起全面禁止刊登政治類廣告。他提到，人們能夠決定是否關注、轉推一條政治訊息，讓資訊獲得傳播。但是有人付錢取消，或者強迫某一客群高度關注特定政治資訊，「我們相信這一項決定，不應該向金錢妥協。」

▲推特（Twitter）執行長多西認為，國會應提出具有前瞻性的政治廣告管制。（圖／路透）

多西指出，數位廣告科技越來越先進，網路資訊生態的汙染與不實資訊的現象結合起來，「對於公民論述是一個全新的挑戰。」他強調，此政策「與言論自由無關」，而是關乎有人付錢，擴大政治議題的觸及範圍，「民主基礎也許還沒有準備好應付這些影響。為了解決這個問題，後退一步是值得的。」

多西提到，議員們目前提出的相關要求「進步，但還是不夠」，呼籲國會考慮「具有前瞻性的政治廣告管制」，「網路提供了全新的能力，監管機構需要思考過去與現在，確保公平的競爭環境。」

▲推特新政策引發論戰，反對者認為難以畫清政治與非政治的界線。（圖／路透社）

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）認為，推特的新政策是「美國和全世界都應該為民主做的正確的事」，紐約眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也表示，這是一項好的呼籲。

川普競選團隊經理帕爾斯高爾（Brad Parscale）指出，這是「左派噤聲川普與保守勢力的另一次嘗試」，北卡羅萊納大學（University of North Carolina）新聞與媒體學副教授克萊斯（Daniel Kreiss）認為，企業應該限制投放廣告時被使用的個人數據，而非完全禁止政治廣告。

康乃爾大學（Cornell University）傳播學勝馬提亞斯（J Nathan Matias）指出，此舉可能反而推動競選團隊使用廣告機器人，而且其實「非常難以定義『政治』跟『非政治』的論述，如果政策太過寬鬆，或者執行過於粗糙，推特可能對於公眾健康、政府服務與公民生活造成真正的傷害。」



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