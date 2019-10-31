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故宮「去中國化」可能性？　吳密察：再怎樣也去不了

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▲▼故宮發4點聲明。（圖／翻攝Google Maps）

▲故宮近來因韓國瑜提出「一次攤開展覽」後，又出現關於「數位故宮」、「去中國化」的討論。（圖／翻攝Google Maps）

記者林育綾／台北報導

故宮日前因韓國瑜提出「攤開一次展」之後話題不斷，近來又出現關於「數位故宮」、「去中國化」的討論，故宮院長吳密察今（31）回應，其實關於數位典藏故宮一直在做，目前已做到總數26.5%左右。另外他也強調，中國就在那裡，故宮的文物就是中國的古典藝術經典，關於去中國化「再怎樣也去不了」，沒有這樣的問題。

▲▼ 故宮博物院院長吳密察。（圖／記者林育綾攝）

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▲故宮博物院院長吳密察今（31）日回應故宮「去中國化」不可能。（圖／記者林育綾攝）

韓國瑜提出故宮山洞裡多達70萬件文物「一次展」、「轟動世界」後遭到各界打臉，故宮也回應執行上不可能，韓的國政顧問團總召張善政日前試圖救火，與故宮前院長馮明珠一同提出「故宮4.0計畫」的「數位故宮」概念，指出批評韓的人都沒有數位腦袋。故宮隨即更發出「故宮數位化成果，遍地開花」新聞稿回應。

▲▼台北故宮前院長馮明珠。（圖／記者宋良義攝）

▲台北故宮前院長馮明珠提出數位故宮概念。（圖／記者宋良義攝）

今（31）日立法院教育及文化委員會邀請故宮院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告，並備質詢，吳密察在會前接受媒體訪問回應，故宮的數位典藏一直在進行中，目前總數已達 26.5%左右（26.49%），而不同類別也有不同的進度，例如書畫類已達到95%，民眾透過檢索系統都能看得到。

至於近來有人討論關於故宮「去中國化」的問題，吳密察回應，中國就在那裡，且故宮的文物就是來自中國的古典藝術經典，甚至還要大力拿到南院去展覽，因此所謂的「去中國化」可能性是零，「再怎樣也去不了」。吳密察認為，應該從整個亞洲的範圍來看故宮文物對亞洲的影響，沒有去中國化問題。

至於近來遭檢討故宮遊客、門票收入減少，吳密察解釋，故宮尤其北院的本國觀光客減少，很大原因來自於特展空間整建，沒有推出國外引進的展覽，是很重要的原因。

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