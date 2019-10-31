蘋果財報佳+降息利多！台積電突破300元大關、市值衝7.7兆　

▲台積電開盤突破300元大關。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯準會宣布降息一碼，加上蘋果財報優於預期、標普指數飆新高的利多氣氛下，台積電（2330）今（31）日以300元開出，突破300元壓力關卡，漲0.5元或0.16%，股價再度創下歷史新高，市值一舉7.77兆元；截至9:30為止，股價最高來到300.5元。

台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，收在51.91美元，漲0.44美元、漲幅0.85%，折台股315.72元，續創歷史新高。

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台積電近一個多股價頻創新高，除了7奈米產能滿載外，供應鏈也證實台積電明年上半年調高5奈米的月產能，反映客戶需求能見度高。截至昨日止，外資已連五日買超張數達 46,606張；近十日累計買超66,688 張，一舉突破300元鍋蓋。

台積電第3季營收達2930.46億元，季增21.6%、年增12.6%，超越財測高標；稅後淨利1010.7億元，每股盈餘3.9元，較上季大增51.4%，較去年增加12.6%，突破2016年第4季及2018年第4季的3.86元，營收獲利皆創下單季歷史新高。累計前三季合併營收約為7527.48億元，較去年同期增加1.5%；累計前三季稅後純益為8.84元。

▼台積電今日一開盤以300元開出，早盤最高來到300.5元。（圖／翻攝自凱基大三元看盤軟體）



