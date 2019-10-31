首里城70年前二戰燒毀　眾人修復30年「沖繩人的身分驕傲」又成灰燼

▲首里城是沖繩人心中的驕傲。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）今（31）日凌晨發生大火，正殿與北殿都燒毀，火勢還擴散到其他建築。事實上，首里城於二戰期間曾燒毀，琉球大學名譽教授高良倉吉（Kurayoshi Takara）負責首里城過去的修復工作，當他看到大火吞噬眾人的心血時，難過到說不出話。

《朝日新聞》報導，高良倉吉當時在那霸市的住處中，他朝著首里城的方向看見熊熊火勢時，內心震驚到失去所有言語可以形容心情；回到今年2月，正殿內側的修復工作向大眾公開，而過去30年來，整個首里城的重建工作也才剛完成。

▲首里城發生大火。（圖／路透）



琉球王國的歷史文物在戰爭中受到破壞，對於沖繩當地人民來說，首里城的重建項目一直被視為是在找回身分認同。高良倉吉表示，許多專家努力重建首里城，不僅復原建物，也還原了內部的道具，他難以接受這個事實。

首里城位於沖繩南部那霸市，500年前在琉球王國所建造，是聯合國教科文組織認定的世界遺產，1933年也被日本政府指定為國寶，第二次世界大戰期間曾多次受到美軍襲擊，1945年美國海軍「密西西比」戰艦更是完全摧毀該城，燒成灰燼，正殿於1992年開始修復。

NHK報導，那霸市消防部門當地時間31日凌晨2時40分接獲大火通報，目前還未有傷亡數字，當地民眾心痛流下淚水。

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