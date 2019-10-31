約7點吃晚餐！朋友大遲到「8：13才抵達」理由超傻眼　她氣飽直接離開

▲您和朋友約會遲到嗎？（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友和一名男性友人約吃飯，結果等了對方一小時，期間打了兩通電話未獲回應，讓她氣飽直接離開，且得知他的理由更傻眼。她說，「男性友人約7點吃晚餐，結果.....我等到8點吃都沒吃就走了。面對遲到友人，你可以等多久？這種遲到理由你能接受？」

當事人30日在「爆廢公社二館」臉書社團發文，貼出她和朋友的對話截圖，以下為雙方對話的時間和內容：

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原PO（17：32）：下午比較忙。

原PO（19：07）打一通電話未獲回應

原PO（19：10）：你到哪裡了？

原PO（19：15）打一通電話未獲回應

朋友（20：13）：SORRY！我到了。

朋友（20：16）：妳在哪？

朋友（20：17）打一通電話未獲回應

朋友（20：21）打一通電話未獲回應

朋友（20：22）：妳走了嗎？

朋友（21：02）打一通電話未獲回應

朋友（21：04）：對不起啦。

朋友（21：05）：我其實17：00就到了，後來我先在附近網咖等，不小心睡著。

朋友（21：06）：妳別生氣好嗎？（哭臉）

朋友（21：07）打一通電話未獲回應

朋友（21：08）：我沒騙妳！不信我可以帶妳去問網咖店員。

▼原PO和朋友約吃晚餐，結果等了對方一小時。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

對此，許多網友留言，「再好的朋友放鳥，我都會叫他滾」、「這真的不行」、「我只要有約，我一定比約定時間早半個小時到一個小時，時間觀念很重要」、「我也遇過⋯⋯也說睡著，然後直接列入黑名單，永不給約」、「在意的話就不會沒出現。」

也有苦主說，「我等過2個小時的，電話打都沒有接，結果跟我說他跟他媽去做臉⋯車子還沒油，現在想想真的覺得笑死。」另一名苦主表示，「我之前遇到一個很瞎，我跟她約中午12：00，我還沒12：00就到了。結果（她）到了快1：00跟我說，她時間看錯還沒出門，要我自己去吃飯。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！