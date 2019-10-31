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台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到美股三大指數收高、蘋果財報優於預期激勵蘋概股走揚等因素加持，台股今（31）日開盤上漲13.4點、以11393.68點開出，並持續走揚、改寫29年新高紀錄。

截至上午9點05分，指數上漲14點、來到11,395點，最高一度出現11,409點。

請繼續往下閱讀...

蘋果於美股盤後公布新一季財報，營收、每股純益皆優於預期，促使蘋果盤後股價走高，蘋概股也受惠大漲。

台積電（2330）股價、市值在昨（30）日雙雙刷下新高紀錄，今天開盤站上300元大關，上漲0.16%，再度寫下歷史新高紀錄。

股王大立光（3008）開盤上漲0.93%、以4360元開出；鴻海（2317）上漲0.99%、開在81元。

一如外界預期，美國聯準會再次調降基準利率1碼，已是今年第三度降息，激勵美股三大指數收盤上漲，標普500盤中再刷歷史新高紀錄；而受到半導體類股走跌影響，費半則小幅收疊。

美股道瓊指數上漲115.27點、漲幅0.43%，收27186.69點；那斯達克指數上漲27.12點、漲幅0.33%，收8303.97點；標普500指數上漲9.88點、漲幅0.33%，收3046.77點，再刷歷史新高紀錄；費城半導體指數則下跌1點，收1661.46點、跌幅0.06%。

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台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀
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