快訊／雨區擴大！北東4縣市「豪大雨特報」防強風　宜蘭二級淹水警戒

▲氣象局預報員劉沛滕說，今要注意宜蘭、花蓮外海有些比較強對流回波移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（31日）上午8時15分對宜蘭縣發布「豪雨特報」，新北市、基隆市和花蓮縣發布「大雨特報」。根據水利署資訊，宜蘭縣冬山鄉達到「二級淹水警戒」。

豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：新北市、基隆市、花蓮縣

氣象局表示，東北風影響，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市山區及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。當水利署發布二級淹水警戒，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

▼今晨0時至上午8時，降雨集中在北東迎風面。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊是東北風影響，要注意宜蘭、花蓮外海有些比較強對流回波移入東半部，宜花雨勢比較大，雖應無短時間強降雨，但累積雨量可能達局部大雨，也不排除局部豪雨；而北台灣和台東也容易有局部短暫雨，至於中南部天氣穩定。

劉沛滕說，周五（11月1日）還是東北風影響，但水氣稍微減少，迎風面北部和東半部容易下雨；周六（11月2日）算是未來一周天氣最穩定的一天，剩東半部有雨；周日（11月3日）到下周三（11月6日）下一波東北風影響，北東有局部短暫雨。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼4縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）