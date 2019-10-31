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首里城大火空拍畫面曝！3大主殿「朱紅木柱燒成炭」　450年世界遺產成灰燼

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▲▼首里城大火空拍。（圖／翻攝自推特／@nhk_news）

▲首里城大火空拍。（圖／翻攝自推特／@nhk_news）

記者葉國吏／綜合報導

日本沖繩世界遺產「首里城」，31日凌晨大火，當地消防單位接獲通知後，緊急派遣20多輛消防車灌救，但火勢一發不可收拾，烈焰直衝天際，從最新空拍畫面中可以看到，正殿、北殿、南殿都被燒成灰燼，令許多人都相當不捨。

31日凌晨沖繩首里城大火，讓那霸市夜空瞬間布滿火星，那霸市許多民眾都被驚醒，拿起手機拍下這可怕的一幕。由於首里城屬易燃建築材料，加上風勢助長，火勢相當猛烈，正殿、北殿、南殿都被燒毀。從NHK的空拍畫面可以看到，首里城正殿處已經成灰燼，只剩零星火星燃燒，柱子全焦黑，原本的外觀已經不復可見。

由於首里城位在高台上，消防車只能在牆邊用水柱噴灑，根據NHK報導，那霸市因應首里城大火，緊急開設避難所，目前約有39位民眾被暫時疏散。

▲首里城建築皆以朱紅色為基調，非常特殊。（圖／取自維基百科）

首里城公園位在沖繩島內南部的那霸市，是一座琉球式城堡，建造於13世紀末到14世紀間，為15世紀至19世紀琉球國的都城所在地及王宮。首里城因為戰爭跟火災緣故，數度遭損毀，甚至一度要被拆除；1925年日本將首里城定為國寶級文物，並於於1992年重建，2000年更被聯合國列為世界文化遺產。

▶︎沖繩世界遺產「首里城」清晨大火　正殿烈焰衝天燃燒全毀

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