韓國瑜推改變外國人飲食習慣外銷豆皮　「十年前誰知台灣珍奶」

▲韓國瑜想將豆皮外銷到全世界。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅，30日來到雲林縣莿桐鄉關心在地食品加工業，對於豆皮夏天滯銷一事，他以現在正夯的珍珠奶茶為例，強調可以改變外國人的飲食習慣，讓他們知道台灣人愛吃涮涮鍋，就能把豆皮成功外銷。沒想到這番話再度引起網友正反意見熱議，認為豆皮之所以會滯銷，是因為入菜的方式不多，又沒有創新的吃法才會經常只用在火鍋、滷味類的料理中。

面對莿桐鄉豆皮工廠業者的求助，韓國瑜提到，十年前全世界各國根本不知道台灣的珍珠奶茶，為何現在歐美、大陸都在瘋台灣珍奶，這是因為大家腦袋裡有新的東西，加上台灣珍奶真的好喝，「如果我們掌握住外銷，讓外面的人知道台灣豆皮，我可以調整我的飲食習慣，台灣人愛吃涮涮鍋，（讓外國人覺得）原來這個東西這麼好吃。」

另外對於如何讓農漁民發大財，韓國瑜指出，他堅持只要是在正常的收作情況下，農漁產品應該要三成外銷、七成內銷，並由政府帶頭負責搶訂單，只要有人搶到訂單，農漁民們自然就會繼續生產，等到賺錢之後，年輕人們就會返鄉將產業發展得更好。

不過，由於韓國瑜在座談會中提到要改變外國人的飲食習慣，這番話一說出口，又受到外界質疑是否失言。網友們也在PTT上PO文討論，豆皮之所以會出現季節性的銷售差距，是因為入菜的方式不多，加上沒有創新的吃法，才會都只用在火鍋、滷味類的料理中，當然也就只有冬天才賣得比較好，「看過素食店拿豆皮來炒，一般人煮東西好像比較少用」；也有人打槍韓的提議並表示，覺得豆皮沒有營養，所以不會特地為此改變自己的飲食習慣。

▼豆皮工廠業者力挺韓國瑜。

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