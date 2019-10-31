太陽花學運流血驅離「北市警需賠111萬」　葉毓蘭：消極不執法時代來臨

▲太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北地方法院30日判決，認為台北市政府警察局在2014年太陽花學運期間，驅離時造成學生受傷，應賠償111萬零5百65元，對此警大退休教授葉毓蘭直言「警察消極不執法時代來臨。」

2014年由大學生發起的「太陽花學運」，自3月18日攻佔立法院後，於3月23日晚間試圖佔領行政院，警方在24日發起強制驅離，期間暴力衝突不斷，共造成150多名抗議參與者及警察受傷。其中被打到頭破血流的教師林明慧，向行政院等機關提起行政訴訟，經北院判決，獲市府國賠30萬元；台北市長柯文哲也順應民意，不上訴。義務律師團及民間司改會另向北市府提出國賠，替23名同樣在驅離行動中受傷的民眾求償1006萬8632元。

▲葉毓蘭直言「警方消極執法」時代來臨。（圖／翻攝自Facebook／葉毓蘭）



北院30日判決台北市政府警察局應賠償其中14人共111萬零5百65元，全案仍可上訴。對此警察大學退休教授葉毓蘭臉書發文「我真的佩服台灣的法官」，不敢相信法官居然能夠判台北市警察局敗訴，尤其是在有了香港暴動後，備受爭議的港警表現的對照組之後。葉毓蘭認為，此案例影響事大，「別以為這只是件小事，小錢嘛。將來看看還有哪個員警願意積極執法，勇於承擔？」、「這樣的法官，這樣的判決，不值得警察如此賣命！」