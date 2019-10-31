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下藥勒斃女友「伴屍吃泡麵」　男友領光10萬存款再嗆前妻：下個是妳

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記者黃翊婷／綜合報導

29歲陳姓男子今年7月9日帶著戴姓女友入住新竹市某汽車旅館，疑似因為借錢不成起口角，他一氣之下將人下藥勒斃，並在隔日清晨拿著女方的提款卡離開，把帳戶裡10萬元的存款盜領一空。新竹地檢署調查，陳男在勒斃戴女之後，還在房間裡吸食毒品安非他命、吃泡麵，態度相當冷靜，甚至傳簡訊恐嚇前妻「下一個就是妳」，全案日前已依強盜殺人罪起訴。

▲借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵　存款男友全領光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲救護人員緊急將戴女送醫，但還是來不及救回她的性命。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，陳男有公共危險、竊盜等多項前科，事發當天他先是約戴女到汽車旅館聊天，兩人還在房裡喝酒、吃宵夜，共度一夜春宵之後，他才進入正題開口借錢，沒想到卻被拒絕，兩人因此發生口角，他一氣之下失手將人勒斃，直到隔天清晨才帶著女方的提款卡獨自離開，隨即前往提款機領錢。

汽車旅館的工作人員等到7月10日中午退房時，前往敲門詢問才發現戴女光裸躺在房內，旁邊還有疊得很整齊的女性衣物，嚇得趕忙打電話叫救護車，卻還是來不及挽回一命。警方調查發現，戴女被發現時頸部有明顯勒痕，推測已死亡多時，但她當天早上6時許曾傳送LINE訊息給同事，希望對方幫忙打卡，之後就關機了，一連串怪異的舉動就像是有人在故意誤導偵辦方向。

▲新竹市三分局。（圖／記者陳凱力攝）

▲警方在案發之後很快就鎖定嫌疑重大的陳男。（圖／記者陳凱力攝）

警方過濾相關證據後，很快鎖定陳男涉有重嫌，在報請檢方簽發拘票前，陳男竟然還傳LINE威脅前妻，「我已經殺了戴女，下一個就是妳」，擔心殺紅眼的他真的會再度痛下殺手，警方先請前妻幫忙拖延時間，引蛇出洞，這才在新竹縣竹東鎮順利將人逮捕。

根據《自由時報》報導，檢方調查，陳男是先下藥再勒斃戴女，接著佯裝成女方傳訊息給友人報平安，並以指紋解開手機登入網路銀行，擅自轉帳10萬元，再拿走包包裡的現金外出購買毒品，最後回到房間裡伴屍吸毒、吃泡麵，直到7月10日清晨6時許才離開，逃跑過程中他一度還想繼續領取死者帳戶內的存款，卻因為不知道密碼而作罷；由於檢驗結果發現戴女生前曾極力掙扎，雙手指甲皆驗出陳男的DNA，最後依強盜殺人罪起訴他。

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