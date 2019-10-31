聯準會再降息1碼！　「標準普爾3天創2次新高」美股三大指數漲

▲標準普爾500指數表現強勁。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）再宣布降息1碼，此為今年內第3次。盤中傳出的消息讓早盤表現較為平淡的美股再次活絡起來，標準普爾500指數則是突破2天前的表現，再次創下高點，收在3046.77點。

Fed此次降息將基準利率下調，落在1.5％到1.75％的區間，符合市場預期；值得注意的是，Fed的聲明多少暗示短期內再降息的可能性已經降低許多，「聯邦公開市場委員會（FOMC）未來會繼續密切監督降息對經濟帶來的影響，以利後續評估基準利率區間的合理範圍」，相較於6月「願意採取行動，繼續經濟擴張」的聲明，已緩和許多。

標準普爾500指數終場上漲9.88點，或0.33％，打破2天前的3039.42點，以3046.77點作收；道瓊工業指數上漲115.27點，或0.43%，以27186.69點作收；那斯達克指數則是上漲27.13點，或0.33%，以8303.98點作收。

市場普遍認為Fed在本次降息後，需要觀察其對於美國經濟影響的程度，因此預料短時間內不會再有降息舉動。Fed主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，美國目前經濟表現是由消費者撐起，顯示美國勞動力市場表現仍強勁，維持了實體經濟的擴張，反觀企業固定投資以及出口表現還未見起色。

鮑爾指出，本次降息屬於中期調整的貨幣政策，並不代表未來會有降息循環，而調整的原因受到國際因素影響，包括經濟放緩、英國脫歐等。