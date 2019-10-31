宜蘭大雨特報「2縣市防豪雨」周日又變天　下周冷空氣報到「可能20度↓」

▲劉沛滕說，今要注意宜蘭、花蓮外海有些比較強對流回波移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（31日）清晨持續對宜蘭縣發布「大雨特報」。氣象局預報員劉沛滕表示，今宜蘭和花蓮可能有局部大雨或豪雨發生機率，北台灣和台東也容易有局部短暫雨，且周日（11月3日）又有新一波東北風影響。他也提醒，要持續觀察下周四（11月7日）、下周五（11月8日）的冷空氣強度，中南部低溫可能因「輻射冷卻」跌到20度以下。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊是東北風影響，要注意宜蘭、花蓮外海有些比較強對流回波移入東半部，宜花雨勢比較大，雖應無短時間強降雨，但累積雨量可能達局部大雨，也不排除局部豪雨；而北台灣和台東也容易有局部短暫雨，至於中南部天氣穩定。

請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至清晨6時，降雨集中在北東迎風面。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五還是東北風影響，但水氣稍微減少，迎風面北部和東半部容易下雨；周六算是未來一周天氣最穩定的一天，剩東半部有雨；周日到下周三（11月6日）下一波東北風影響，北東有局部短暫雨。

劉沛滕表示，未來一周溫度方面，各地低溫約20到22度；白天高溫部分，大台北約24到26度，一整天偏涼，桃園、新竹、苗栗約27、28度，東半部27度上下，中南部約30、31度。

劉沛滕提醒，要觀察下周四、下周五的冷空氣強度，看有沒有可能更強、更冷，目前看是還好，估各地低溫約20度，但中南部因天氣穩定，屆時可能有輻射冷卻效應降到20度以下。至於22號颱風麥德姆動向，他指出，30日深夜登陸中南半島，持續往西移動，預估今下半天減弱為熱帶性低氣壓。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

▼麥德姆颱風對台灣天氣沒影響。（圖／氣象局）