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臉書深夜當機！全球故障大爆發Messenger、IG也卡住　網崩潰「一直轉圈圈」

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▲▼臉書當機。（圖／記者許力方攝）

▲臉書深夜驚傳大當機。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者許力方／綜合報導

臉書facebook又當機？30日晚間9時許，全球臉書開始陸續出現災情，各地都有不少故障案例回報，紛紛留言「臉書掛了」、「無法讀取」、「無法登入」，也有網友崩潰直指聊天室一度出現空白，私訊視窗讀取困難「瘋狂轉圈圈」，連旗下的Instagram也在深夜突然爆發，故障回報數高達近8000起，用戶懷疑可能是官方正在進行內部更新。

根據Downdetector網站報導，臉書在過去24小時內，突然在30日晚間9時許開始發生大量故障回報，最高瞬間達到1794件案例，無法正常使用臉書，隨後於1小時後減緩，但深夜11時左右開始又大爆發，全球各地網友紛紛哀號洗版「臉書被強制登出」、「無法登入」、「臉書當機了」、「臉書一片空白，還要持續多久」、「無法進入網頁」，包括美東、美西、西歐、南美、菲律賓、台灣都有出現災情。

臉書Messenger即時訊息也同時在深夜11時以後隨著臉書當機出現災情，一路大爆發，突破1800個故障回報，台灣有網友崩潰，聲稱私訊視窗不但讀取困難，連聊天室都突然消失，「完全不動」；另外IG也有傳出不少卡卡的狀況，引發網友議論。

▼Messenger也發生讀取困難問題，網友超崩潰。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲▼臉書當機。（圖／資料照）

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