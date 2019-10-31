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冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五

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▲▼冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

▲東北風灌豪大雨！2地區警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

一陣秋雨一陣涼，中央氣象局表示，台灣北方有冷高壓系統，南方有22號輕度颱風「麥德姆」（MATMO），東北風增強，將內蒙古沙塵挾帶南下，東半部及北部有降雨，感受明顯陰涼，持續針對宜蘭地區發布大雨特報，預估31日宜花地區雨勢仍明顯，不排除有局部大雨甚至豪雨可能，北台灣、台東也有局部短暫雨。

氣象局預報員王品翔表示，北台灣、東半部因下雨，感受明顯陰涼，台灣北邊有冷高壓系統，為台灣30、31日兩天帶來東北風，南方則有麥德姆颱風，但因24小時內就會進入中南半島，對台灣沒有直接影響。31日主要受東北風影響，降雨主要落在宜花地區，北台灣高溫約26度，中南部仍有30度以上，日夜溫差大。

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▲▼冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

▲台灣北邊有冷高壓、南邊有颱風！東北風吹拂影響下周天氣。

▲▼冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

▲▼冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

▲東半部、北部有雨勢，感受陰涼。

氣象局預報，未來一周受東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部日夜溫差大，主要降雨集中在北部、東半部，尤其31日宜花將出現大雨以上降雨。11月1日（周五）北部、東北部天氣稍涼，宜花仍有雨，北部、東南部有局部短暫降雨，2日（周六）東北風短暫略減弱，迎鋒面降雨緩和，到了3日（周日）開始3天東北風再增強，北東回到有局部短暫雨的天氣，東北部降雨明顯，高溫將再降3度。

至於空氣品質，31日凌晨風速較弱且垂直擴散條件較差，污染物仍易累積；白天起風速增強，境外污染影響可望逐漸減緩，北部、竹苗地區空氣品質多轉為普通等級，中、南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，污染物濃度仍有可能偏高；雲嘉南沿海地區風速較高，可能發生地表揚塵現象。

環保署指出，31日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

天氣風險公司30日晚間也示警宜蘭、花蓮受潮濕的東北風與地形作用影響，深夜起雨勢會越來越明顯，雖然不像夏季的傾盆大雨，但雨勢很持續，預估會一路下到11月1日，「累積起來就很可觀」。

至於南海上的麥德姆颱風，30日晚間開始的雨並不算是「共伴效應」，只是單純的東北風挾帶水氣影響。如果雨下得很大，在氣象上會另稱為「東北風異常降雨」，像是去年9月8日僅僅是微弱東北風南下，就讓雙北市區淹大水。

▼麥德姆颱風將登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝NOAA）

▲▼冷高壓＋颱風包圍！東北風灌「豪大雨」　2地區紅爆警戒：一路下到周五。（圖／中央氣象局）

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