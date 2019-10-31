黨內反彈自列不分區　吳敦義連回5句「沒有關係」

▲吳敦義30日回應5句「沒有關係」。（圖／記者張一中攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨主席吳敦義30日表示，不分區立委名單還沒定案，但名單內一定會包含各個年齡層。至於黨內反對吳敦義本人位列不分區名單的聲音，他則回應5句「沒有關係」。

國民黨不分區立委提名作業已經啟動，預計11月13日會把排名順序提報給中常會。早前有消息傳出，國民黨不分區立委名單為吳敦義、國民黨副主席曾永權、中常委姚江臨、黨團總召曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介與全國農田水利會會長林文瑞。而這個名單也被黨內質疑是「老人名單」。

▼ 吳敦義指出，不分區立委名單會有年輕的、中年的，也會有比較成熟的。（圖／記者張一中攝）



國民黨黨內人士擔憂，如果吳敦義列入不分區名單，可能會影響黨的支持度。中常委徐弘庭認為，國民黨一直存在著世代問題，如果在不分區名單中放些年輕人，政黨黨主席的高度會顯得比較高，「如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

對於這些消息，吳敦義晚間出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」時澄清，不分區名單內，一定會有年輕的、中年的，也會有比較成熟的人，包含各個年齡層，是自然的道理。

至於媒體詢問「黨內有人反對吳位列名單」的疑問，吳敦義則連續回了5次「沒有關係」，隨後在隨扈的簇擁下快步離開。

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