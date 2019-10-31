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黨內反彈自列不分區　吳敦義連回5句「沒有關係」

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▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲吳敦義30日回應5句「沒有關係」。（圖／記者張一中攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨主席吳敦義30日表示，不分區立委名單還沒定案，但名單內一定會包含各個年齡層。至於黨內反對吳敦義本人位列不分區名單的聲音，他則回應5句「沒有關係」。

國民黨不分區立委提名作業已經啟動，預計11月13日會把排名順序提報給中常會。早前有消息傳出，國民黨不分區立委名單為吳敦義、國民黨副主席曾永權、中常委姚江臨、黨團總召曾銘宗、台南市黨部主委謝龍介與全國農田水利會會長林文瑞。而這個名單也被黨內質疑是「老人名單」。

▼ 吳敦義指出，不分區立委名單會有年輕的、中年的，也會有比較成熟的。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

國民黨黨內人士擔憂，如果吳敦義列入不分區名單，可能會影響黨的支持度。中常委徐弘庭認為，國民黨一直存在著世代問題，如果在不分區名單中放些年輕人，政黨黨主席的高度會顯得比較高，「如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

對於這些消息，吳敦義晚間出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」時澄清，不分區名單內，一定會有年輕的、中年的，也會有比較成熟的人，包含各個年齡層，是自然的道理。

至於媒體詢問「黨內有人反對吳位列名單」的疑問，吳敦義則連續回了5次「沒有關係」，隨後在隨扈的簇擁下快步離開。

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