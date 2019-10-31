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《台北法案》眾議院外委會過了！　完成立法還剩2關

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲《台北法案》眾議院外委會也通過了。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦參議院29日一致同意通過《台北法案》（TAIPEI Act），眾議院外委會30日針對眾院版《台北法案》進行表決也順利通過，若是眾院通過，參眾兩院將協商討論出最終版本，再經過兩院分別通過後，就能遞交給白宮，經過總統川普簽署後生效。

參院版《台北法案》由參議員賈德納（Cory Gardner）及另外3位參議員於5月時提出，全名為《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act） 旨在顯現出美國對台灣的支持，根據內容，總統蔡英文2016年當選後，中方便加大施壓力道。法案還指出，為了支持台美間的政治、經濟與安全關係，美總統應提供台灣所需的國防物資，藉此應對中方的威脅。

眾院版《台北法案》是由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）18日領銜提出內容與參院版幾乎相同，接著由眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），還有民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）擔任共同提案人。

▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部發言人歐江安列席說明。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

對於眾議院外委會火速排審，外交部發言人歐江安在外交部例行記者會回應，外交部誠摯感謝美國國會，採取積極行動協助台灣方面鞏固邦交，對於中國大陸近期內連續策動台灣兩友邦與我斷交，企圖逼迫我方接受一國兩制，表達強烈遺憾，中方做為引起台灣強烈反感，也引起國際間對我強而有力的支持，我方不會因為中國大陸打壓而退縮，外交部會持續觀察台北法案發展情形，持續以務實態度與美方各領域合作，繼續增取台灣更寬廣的國際空間。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人馬曉光30日記者會上回應《台北法案》排審表示，「我們堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政，這一立場是嚴肅的，一貫的」台灣當局發展所謂外交關係，不過是「癡人說夢」，永遠不可能實現。

美參議院一致通過《台北法案》　眾院外委會今日表決

影／美參議院通過台北法案　國台辦：癡人說夢「永遠不可能實現」

《台北法案》美眾院外委會火速排審　外交部致謝美國「積極助台鞏固邦交」

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