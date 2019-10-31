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澳洲外長要中國對人權問題負責！耿爽：罔顧事實　已提嚴正交涉

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▲▼澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）在聯合國大會發表演說。（圖／路透）

▲澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）29日晚間在雪梨發表外交政策演說指出，政府將要求中國對人權等問題負責。對此，大陸外交部發言人耿爽30日強調，潘恩出於政治需要拿所謂的涉疆問題說事，這樣的做法很不合適，中方已提出嚴正交涉，並希望澳方能反思、吸取過去中澳關係風波的教訓，「不要幹進一步、退兩步的事」。

針對潘恩發表強硬的涉華評論稱「將持續向中國提出人權問題」一事，耿爽首先稱，他注意到潘恩的演講中積極評價中國發展和中澳的關係，並願意和中方法展全面戰略夥伴關係，表示讚賞。「但她在同一場合也罔顧事實」，為了政治的需要拿涉疆問題說事，「這樣做很不好，也無益於兩國關係的改善和發展」。

「中方已就此向澳方提出嚴正交涉，指出她的這一做法很不合適」，耿爽強調，一個健康穩定的中澳關係符合兩國的根本利益，希望澳方反思、吸取過去中澳關係經歷波折的教訓，與中方相向而行，「不要幹進一步、退兩步的事」。

另一方面，英、美等一些國家29日於聯合國聯署，敦促中國停止在新疆拘留維吾爾族人和伊斯蘭教徒。耿爽對此稱，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，極大扭轉了新疆的安全形勢，3年來沒有發生暴恐事件，且聯合國大會上有60多個國家支持中方在涉疆問題上的立場，所以敦促美英等國家不要顛倒黑白，不要站在事實的對立面上。

不僅如此，耿爽還說，美、英等國的人權記錄並不光彩，應該反省自己，並儘早收起「維護人權」的假面具，「停止在人權問題上搞政治化和雙重標準，停止以人權為藉口干涉他國內政，要認清形勢，順應潮流，真正為國際人權事業健康發展做些好事和實事。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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