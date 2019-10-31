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藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊航次明年翻倍成長

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▲藝人任家萱（Selina）宣布擔任公主遊輪2020-21星港臺三地的品牌代言人。（公主遊輪提供）

▲藝人任家萱（Selina）擔任公主遊輪2020-21星港臺三地的品牌代言人。（公主遊輪提供）

記者林淑慧／台北報導

遊輪旅遊正夯，偶像明星也心動。藝人任家萱（Selina）受邀擔任豪華遊輪品牌代言人，將領路全球唯一的限定航次；遊輪業者也看好遊輪市場持續成長，持續加碼台灣市場，明年起天數在六天以上的日韓雙國遊航次將翻倍成長。

依據統計，台灣去年國際郵輪旅客突破120萬人次大關，不僅年增率高達二成，並連續兩年蟬聯亞太區第二大郵輪市場，吸引公主遊輪、雲頂集團紛紛加碼台灣，分別派駐「盛世公主號」及星夢郵輪的「世界夢號」來台搶市。

請繼續往下閱讀...

公主遊輪30日舉行最新品牌代言人記者會，明年將由Selina領路限定航次，主打「給自己放個公主假」邀粉絲同船共遊，引發市場關注。公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德觀察，台灣旅客的航線選擇，已逐漸由短天數改為長天數行程，顯示台灣人玩遊輪愈來愈有心得。

▲公主遊輪明年推出16趟次的6天5夜日韓雙國遊航程，首次停靠熊本八代港及長崎。（公主遊輪提供）

▲公主遊輪明年推出16趟次的6天5夜日韓雙國遊航程，首次停靠熊本八代港及長崎。（公主遊輪提供）

針對明年遊輪市場佈局，陳欣德表示，公主遊輪旗下的盛世公主號，明年將有長達半年的時間以基隆為母港，並在3月到8月提供38個航次，預計載客超過16萬人次。

陳欣德指出，明年盛世公主號的航次中，其中16趟規劃6天5夜日韓雙國遊，將首次停靠熊本八代港及長崎佐世保港，日韓雙國遊航次比2019年倍數成長；加上最受歡迎的6天5夜沖繩跳島航線（那霸、石垣、宮古島），台灣旅客明年將擁有更多長天數的航次選擇。

展望後市，公主遊輪表示，台灣的遊輪市場競爭愈趨激烈，今明年在台佈局奢華等級的盛世公主號、重點改裝的太陽公主號，以及日系風情的鑽石公主號，期以差異化與主題性的服務，搶攻台灣人的心佔率。

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