還在手握刀槍腳點地？美軍獵殺巴格德迪「完美夜襲」　戰法教台灣了！

▲美軍在獵殺巴格達迪行動中，示範了完美的夜襲。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

美軍獵殺ISIS領袖巴格達迪完美示範夜襲戰法，資深媒體人黃創夏在新聞節目《關鍵時刻》上揭露，美軍現在也會把這套戰法交給國軍，未來國軍的夜襲將不只是「腳尖著地，手握刀槍」，而是會用更精準作戰，擊殺作戰目標。

主持人劉寶傑提問表示，美國現在賣給台灣很多武器，那是硬體，現在這個軟體要怎麼操作，美軍顧問團現在是要來教我們這些嗎？現在有個最好的展示就是它們怎麼獵殺巴格達迪，就是告訴大家一個新的兵種怎麼執行任務。

黃創夏分析，這幾年美國跟我國的合作，聯兵營已經成立了，作戰的思維、戰鬥的編組通通改了，如果再去美國那邊，那是把美國70年來的實戰功力都教給我們了，全世界只有美軍這70年來持續在作戰。

黃創夏進一步指出，最近獵殺巴格達迪讓全世界都看到說，連夜襲都有不一樣的做法了，夜襲絕對不是手握刀槍、腳尖著地、英勇的弟兄們聽著聲音殺！美國已經告訴全世界他們是怎樣夜襲。

黃創夏說，美軍早就已經用衛星抓到巴格達迪的位置了，所以早就在周圍都部署好了，哪邊有出口早就先封住了，8架直升機到定點直接降落，但是他們不破門了，因為破門的話一定會有人守著阻滯攻擊的行為，所以炸彈準備好牆裡炸個洞，炸完動之後，2個人進去定位開始射擊，把巴格達迪逼進設定好的地道，最後就像川普說的像狗一樣的死亡。

劉寶傑表示，所以說在攻擊的時候，整個建築的結構、裡面的格局早就掌握了，在離巴格達迪位置最近的那面牆，先炸掉再說！

▲美軍在洛杉磯市區演練直升機降落。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



黃創夏說，這裡面最難的是直升機的夜襲，上次獵殺賓拉登的時候，還有1架掉下來，因為晚上的時候在都市裡面的風切很混亂，美軍今年被拍到，在洛杉磯的市區裡面，在高樓大廈之間演練夜襲，直接降落在街道上，因為風速、風切的變化都不一樣，還有電線桿、路樹等雜物非常混亂，美軍一架一架練習，因為他們在獵殺賓拉登的時候學到了教訓，這次8架戰機全身而退，這就是美國的訓練，這幾年不斷精進戰法，夜襲的戰法都不一樣，不是只有夜視鏡而已。

黃創夏說，國軍在9月的時候4縣市11鄉鎮550里的巷戰訓練，因為美國在打ISIS的時候發現很怕巷戰，幾年下來現在他們也學到了新的戰法，他們現在是6人一組，360度的防衛，有人攻擊、有人觀察、有人通信、有人搶救，國軍現在也是6個人一組，都是360度站出去四面八方都可以防護，而且現在的訓練不只是田野打野戰，因為將來的戰爭最可能的是近迫空間，在都市、城鎮的巷道裡面。

黃創夏說，在這21天裡面11個鄉鎮，美軍就專門訓練我們的聯兵營這些種子如何打城市戰爭，2個人進去之後怎麼定位，另外一個人定位之後警戒、開槍，射擊到最後那2個人怎麼掃蕩，通通都在這次的訓練。

▲美軍連演練直升機落水的設備都有。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



黃創夏還舉例，將來移兵到美國之後，還有一個設備模擬直升機掉到水裡的時候，要怎麼翻滾、怎麼求救、怎麼照顧其他的弟兄，通通都要訓練，所以送到美國去不是只有一個空曠的場地訓練而已，而是美軍在這幾年的戰爭，學到了新的思維，而台灣被視為印太戰略最重要的一環，台灣的戰法、技術跟美國不能有落差，這樣才能形成強烈的防線。

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