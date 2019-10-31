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冷戰後最大規模！俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

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▲▼俄羅斯在北大西洋試射一枚R-30潛射洲際飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部youtube）

▲俄羅斯在北大西洋試射一枚R-30潛射洲際飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部youtube）

記者林彥臣／綜合報導

挪威軍方30日表示，俄羅斯派出大約10艘潛艦至北大西洋進行軍演，並試射了R-30布拉瓦洲際飛彈，這是冷戰結束迄今俄羅斯最大規模的同類型軍演。這項演習預計持續2個月左右，可能旨在「展現他們有威脅美國東岸的能力」。

根據《巴倫支觀察報》（The Barents Observere）報導，上周至少有8艘潛艦從俄羅斯北端柯拉半島（Kola Peninsula）基地前往北大西洋進行軍演，其中2艘潛艦位於熊島以東的海域，保護著東部巴倫支海的入口，另外2艘潛艦則分別在熊島的南部和西南部，還有一些航行在挪威海北方的南部和西南部。

俄羅斯國防部釋出影片證實，服役於Borei-A部隊的北風之神級（Borey class）弗拉基米爾大公號戰略核潛艦，成功試射一枚R-30布拉瓦潛射洲際彈道飛彈，飛彈越過北極後成功命中預定目標。

挪威軍方發言人史托達（Brynjar Stordal）告訴法新社，「北大西洋目前有許多活動，挪威正與北大西洋公約組織（NATO）其他國家一同進行空中和海面監控」這是俄國自冷戰結束以來所進行最大規模的同類型軍演。

根據挪威廣播公司（Norwegian Broadcasting Corporation）引述若干消息人士說法，這批俄國潛艦全部以潛航模式離開基地，試圖在不被偵測到的情況下盡可能駛抵大西洋，理想情況是抵達格陵蘭（Greenland）西方海域。

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