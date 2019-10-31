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「驚世租客」佔據市中心房子60年　房東直到過世都踏不進家門

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▲▼扯爆！租客霸屋60年 房東過世仍進不去（圖／翻攝自看看新聞）

▲「驚世租客」佔據市中心房子60年，房東直到過世都沒有討回（圖／翻攝自看看新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

租客們害怕遇上不好的房東，但其實房東也很怕爛租客。大陸上海日前就發生一起離奇的租房糾紛，一名租客霸占黃浦區一間房子60多年，甚至還把整家戶口全部遷入房子，直到房東過世都沒有要回房子，最後還是房東的後代請法院強制執行，才終於被人霸占多年的房子討回。

根據大陸《看看新聞》報導，一名居姓女子的外公外婆60多年前替舅舅在上海黃浦買了一套婚房，當時考慮到舅舅還沒有結婚的打算，外公外婆就把房子暫時出租給周姓女子的爺爺奶奶，不料等到舅舅準備結婚時，周女的爺爺奶奶卻拒絕搬遷了，還把全家人的戶口全部遷到這一間房子。

▲▼扯爆！租客霸屋60年 房東過世仍進不去（圖／翻攝自看看新聞）

▲居女表示，舅舅直到過世都進不去屬於自己的房子。（圖／翻攝自看看新聞）

舅舅沒有辦法只能提出告訴，儘管後來法院判決他勝訴確定，但周女一家人仍死皮賴臉不肯搬走，只表示願意繼續支付租金，他無奈只能再次提出告訴，而且再次獲得法院判決勝訴，不過當時他考慮周女的奶奶年歲已高，決定同意讓周女奶奶在此安享晚年。

不料當周女奶奶、周女父親相繼離世後，周女和其叔叔仍然拒絕搬走，誇張的是周女沒有承租契約及房產證明，還囂張的對居女一家人說「我從父親那裏繼承了居住權」。居女氣得決定不在遷就對方，今年4月再次向法院聲請強制執行，要求周女一家搬離房子。

▲▼扯爆！租客霸屋60年 房東過世仍進不去（圖／翻攝自看看新聞）

▲執法人員在公證人的見證下清點物品，把大門換新的門鎖後將周女一家強制遷出。（圖／翻攝自看看新聞）

執法人員上門時周女還不斷抵抗，除了堅稱自己才是真正的屋主，還報警稱有人私闖民宅，不過一切行為都是徒勞，執法人員在公證員的見證下清點物品，把大門換新的門鎖後將周女一家強制遷出。居女拿到門鎖鑰匙後忍不住淚崩，因為她的舅舅直到過世都沒有住到婚房，所幸法律還給他們一個公道。

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