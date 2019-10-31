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10歲男孩沉迷手機遊戲忘洗澡　母親暴怒一拳打他臉「下巴脫臼」

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家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲10歲男童沉迷電玩忘記洗澡，母親理智斷線一拳打到下巴脫臼。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛州35歲母親佩魯賈（Ann Perugia）因為10歲兒子沉迷手機遊戲，忘記了她要兒子去洗澡的要求，加上事後回話態度不佳及頂嘴，讓她理智斷線朝兒子的臉頰揮拳，造成兒子的下巴脫臼。警方事後將佩魯賈以加重兒童傷害罪送辦，男孩則被送往親戚家暫時安置。

綜合外媒報導，佩魯賈要求10歲兒子去洗澡時，兒子沒有第一時間前往浴室，反而是繼續與朋友玩《要塞英雄》，10分鐘後她再次進房詢問洗澡了嗎，兒子不耐煩的回答「還沒」才起身走進浴室，她氣得上前質問兒子的說話態度，不料卻遭到對方反嗆「我討厭妳，你根本沒有幫過我什麼。」

▲▼▲女童，女孩，女童示意圖，性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／CFP）

▲男孩的親戚聽聞男孩被母親毆打後決定報警。（圖／CFP）

佩魯賈聽完瞬間理智斷線，大力朝兒子臉頰揮拳，造成兒子下巴脫臼，隨後打電話要求男孩生父到場接人。男孩生父表示，他開車趕到現場時，兒子獨自一人站在屋外，身邊則放著一袋衣物與鞋子，後來佩魯賈走出來讓他把兒子帶走，上車後兒子才說被佩魯賈打了。

由於男孩的父親沒有完整監護權，男孩目前被安置在其親戚家，親戚知道男孩被佩魯賈毆打後決定報警，才曝光這一起家庭暴力事件。警方事後依加重兒童傷害罪將佩魯賈逮捕送辦。

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