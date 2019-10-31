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2019藥妝店最熱賣的10支唇膏　高CP開架也能打造超美妝容

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▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）

有沒有人跟儂編一樣沒事就喜歡走到藥妝店試色，特別喜歡試擦紅色唇膏，原本帶著試擦不用錢的心態，但往往都會不小心入坑，價位上的佛心，加上專櫃的品質，擦上的高級臉，讓人不得不心動阿！而且唇彩是整體妝容中最重要的部分，快速一抹就有畫龍點睛的效果，擦上適合自己的唇彩，不僅能增加自信、提振心情，還能輕鬆點亮笑容、讓人過目不忘。來看看屈臣氏最賣的10支紅色唇膏是哪些吧！

▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）

挑選唇膏色號除了跟著趨勢在走，也要考慮一下自己的膚色喔，不論是白肌、黃肌，還是小麥肌，一樣是擦紅唇，但在不同肌膚上所展現的色調是不太一樣的，也些紅會讓你充滿活力好氣色，但有些紅會讓你暗沉蠟黃，甚至是蒼白，就是跟你的敷色等暖調有關係。

▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）

根據調查，一般女性一生中會用掉533支唇膏，有使用唇膏習慣的女性，更會同時擁有20支以上的口紅！許多人對於紅色唇膏的嚮往都止步在擔心擦了之後會讓牙齒顯黃、皮膚顯黑，但其實只要找出適合自己膚色的色調，就能找出屬於自己的命定紅唇！

冷調的膚色

▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）
《Maybelline》 極綻色緞光絲柔唇膏，#376玫瑰分子，NT$360。
《wet n wild》 貓女郎超持久金屬啞光唇釉，#迷情紫紅，NT$198。

若肌膚略帶紅感，且手腕上的靜脈血管顏色呈現偏青藍色時，即為偏冷調的膚色，適合偏藍調的唇膏，例如偏桃紅色系的《Maybelline》「極綻色緞光絲柔唇膏 #376玫瑰分子」就很適合冷調膚色，而帶有紫色調的《wet n wild貓女郎》「超持久金屬啞光唇釉 #迷情紫紅」則可展現出神祕感。

暖色調肌膚

▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）
《MISSHA》 大膽持色霧感唇膏 #一吻定情，NT$550。
《VISEE》 訂製漾彩唇膏#103，NT$430。

若肌膚色較黃、眼球偏淺咖啡色，手腕上的靜脈血管呈現綠色為主，這就表示你屬於暖色調膚色，適合橘紅和大紅的唇膏，推薦帶有橘調，代表樂觀、積極、年輕的。

中性膚色

▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）

《4U2》 LOVE ME HARDER，霧感持色唇釉#31，NT$280。
《too cool for school》 美術課 雲朵柔霧唇釉，#5木質紅棕，NT$550。
《A’PIEU》 水感果漾唇釉#RD02魅惑李色，NT$320。
《Merzy》 邂逅之夜霧面唇釉#V2，NT$358。

而若你的膚色介於兩者之間，那就是任何色調都能輕鬆駕馭的中性膚色，每一支唇膏都難不倒你。無論什麼屬性與色調的唇彩都能輕鬆駕馭。
▲▼ 2019開架唇膏排行！女生化妝包必備的10支最賣紅唇，不到500元媲美專櫃。（圖／Bella儂儂提供）
《RIMMEL》 極致絲絨緞光唇釉，#210蜜糖甜心，NT$330。
《OPERA》 渲漾水色唇膏 #05珊瑚，NT$380。

可以注意的是唇膏質地部分，一般水潤唇擦起來嘴巴比較舒適，也不會顯唇紋，最適合夏天，而霧面唇膏雖然看起來高級，但要特別注意嘴唇的妝況，是不是會有死皮脫屑的狀況發生。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

資料來源：屈臣氏

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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