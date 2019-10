給女客金色無價菜單！　知名餐廳性別歧視還拗「提升地位」

▲祕魯的「海玫瑰餐廳」因歧視女性遭開罰。(圖/翻攝自Facebook/La Rosa Náutica,下同)

實習記者曾筠淇/綜合報導

位在祕魯海濱的「海玫瑰餐廳」(La Rosa Náutica)對於男、女性,提供了不同菜單,男性拿到的菜單是藍色的,女性則是金色,而這兩色的差異在於「有無詳細標明價格」。雖餐廳以「讓女性享受浪漫夜晚,不必擔心食物成本」為辯護理由,但仍被裁定此舉為性別歧視。

據美聯社報導,「海玫瑰餐廳」深受外國遊客及祕魯上流社會人士歡迎,不過,近日卻因為提供了男、女性不同的菜單而被裁罰。女性拿到的菜單是金黃色的,上頭沒有任何細節,像是醃魚、烤扇貝的價格,都沒有明列在上;但男性拿到的藍色菜單,在每個品項旁邊,都可以清楚見得其價格。

對「海玫瑰餐廳」開罰的官員莉莉安娜•塞隆(Liliana Cerrón)認為,給予男、女性不同的菜單,讓女性無法享有相同的權益,是歧視婦女的行為,即便這看似小事而無害,但「這就是沙文主義結構的基礎,其將更加深化男、女間的差異。」

「海玫瑰餐廳」對此則表示,沒有價格的菜單事實上「提升了女性地位」,因為女性就不必考量食物的成本,只需要與伴侶共度浪漫且美好的夜晚即可。

當地的「國家捍衛自由競爭暨知識產權保護研究所」(The National Institute for the Defense of Free Competition and the Protection of Intellectual Property)並不採納餐廳的說法,最終以3比2裁定女性也應該享有相同權益,「使用相同的、也包含價目的菜單」。

最終,「海玫瑰餐廳」因為給了女性有別於男性的「金色菜單」,此舉對她們並不公平,所以被認為是性別歧視,進而遭開罰6萬2千美元(約新台幣189萬元)。