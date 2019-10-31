瘋電影／仙戒奇緣　王子就在你身邊

文／賴賴

瘋言瘋語：

灰姑娘是全世界女生成長的重要夥伴，沒有人不認識灰姑娘，不論是哪個世代，灰姑娘都重要的存在，代表不門當戶對卻陷入愛情的男女，終有幸福歸宿。而這次的仙戒奇緣，設計的方式不再是王子與公主，而是大仁哥系列，在身邊最挺你的好朋友，其實也有可能是最適合妳的伴侶。

電影流暢，構圖屬於現代電腦動畫的設計樣板，整體感比較像是電腦故事，但仍然適合小朋友，不是好萊塢電影水平的商品，但是小朋友可以接受的題材劇情。



片 名：仙戒奇緣 王子就在你身邊

英文名稱：Cinderella and the Secret Prince

類 型：動畫、冒險、奇幻

上映日期：2019-10-09

片 長：01時27分

導 演：林恩薩瑟蘭(Lynne Southerland)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：可樂電影

劇情大綱

很久很久以前，灰姑娘去舞會沒遇到王子，卻發現了變成老鼠的他…



從此過著幸福快樂的日子，只需要等待王子解救就好了嗎？



2019年，全球知名的灰姑娘童話出現了意外的翻轉！仙杜瑞拉一如往常被母親和姊姊留在家裡打掃，卻意外遇見神仙教母的學徒水晶，憑著水晶那三腳貓的魔法功夫，幫助仙杜瑞拉與她的三隻老鼠好友搭乘南瓜馬車進入城堡舞會，本應該邂逅王子從此過著幸福快樂的日子，竟發現眾人眼前的王子是個冒牌貨，真的王子已經被變成了老鼠? 仙杜瑞拉決定勇於挑戰命運，找尋關鍵的魔法戒指，與夥伴們一同對抗邪惡皇后，展開一場拯救王子的魔幻冒險！

▲灰姑娘和她三個好朋友。

▲只有老鼠無法接受魔法改變。

▲魔法師協助灰姑娘進入城堡見王子。

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