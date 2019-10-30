雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

▲馬拉松運動正夯，邁入20周年的太魯閣峽谷馬拉松邁入將於11月2日開跑。(圖／雲朗觀光提供)

記者林淑慧／台北報導

馬拉松運動正夯，邁入20周年的太魯閣峽谷馬拉松邁入將於11月2日開跑，雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，今年與台泥攜手首度共同號召跑者參與「淨跑勇士」活動，落實Go Green的核心價值，讓太魯閣持續成為最美麗的峽谷賽道。

太魯閣擁有全世界最知名的峽谷地形，每年吸引許多國內外跑者響應太魯閣馬拉松，今年為雲朗觀光集團第五年冠名贊助，共有來自25個不同國家、共12,000名跑者報名參賽。

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雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，雲朗觀光支持太魯閣馬拉松邁向第五年，將舉辦原夢市集、支持圓夢計劃資助花蓮在地學童，並首度嘗試提供環保水杯、號召跑者一起清理峽谷賽道，並將於雲朗觀光攤位上收集賽後補給的寶特瓶，以回收、重複利用的概念，將製作出專屬於2019年的太魯閣馬拉松環保藝術品。

盛治仁指出，今年度攜手台泥首度共同號召跑者參與「淨跑勇士」活動，百位名額於一天內即募集額滿，活動當天百位跑者於跑回終點站後，將一同再度前進峽谷賽道，共同清理第一水站開始，一年做出一小步的改變，讓太魯閣持續成為最美麗的峽谷賽道。

「在環保與運動便利性之間的平衡是今年在賽事上的挑戰，我們鼓勵所有跑者一起自帶水杯。」盛治仁說，今年首次嘗試增設環保水站，與合作商青瓢共同於開跑後的第一水站提供環保水杯取代紙杯，讓跑者在第一水站的補給就可減少使用8000個紙杯， 相當於2.4座台北101大樓的高度。