陸軍UH-60M黑鷹直升機成軍　建構空地作戰新銳戰力

軍聞社／記者林澤廷臺中30日電

陸軍「UH-60M直升機全作戰能力成軍暨UH-1H直升機除役典禮」30日在臺中龍翔基地舉行，由司令陳寶餘上將主持，並邀請三百餘位來賓、官兵代表及眷屬到場觀禮。典禮區分宣布成軍令暨除役令、空中部隊校閱、地面部隊校閱，以及UH-1H直升機除役儀式等儀程，彰顯陸軍致力建構新銳戰力、強化空地作戰能力的豐碩成果，更讓國人再次見證UH-1H直升機翱翔天際的身影及守護臺灣安全的卓越貢獻。

校閱典禮開始，首先由司令陳上將宣布UH-60M直升機成軍令及UH-1H直升機除役令後，接續由陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，採三角基本隊形，計區分為 UH-1H、OH-58D、AH-1W、UH-60M、AH-64E、CH-47SD等6梯隊、29架次，依序通過閱兵臺前方；接續由司令陳上將乘車校閱由航空601旅、602旅突擊作戰隊、飛保廠及特戰連官兵所組成的地面受校部隊。

值得一提的是，UH-1H直升機除役儀式中，特別安排UH-1H及UH-60M直升機保持穩定滯空高度，並持續向閱兵台前滑行，兩架飛機一前一後就像是前輩帶領後進一樣，宣告黑鷹直升機正式加入陸軍大家庭；另於兩架飛機落地後實施任務交替，由UH-1H直升機代表將象徵執行吊掛任務的「U形環」，正式交接給黑鷹直升機代表，代表新、舊機種的任務正式接替以及薪火傳承的精神，未來將由黑鷹直升機肩負各項任務與使命。

最令人無限感念的就是「UH-1H直升機過水門儀式」，由兩輛消防車噴灑水幕形成拱門，UH-1H直升機則滯空緩緩滑行通過水門洗禮，現場貴賓們無不抱持著感恩的心，熱烈歡送這位與我們共同奮鬥將近50年的老戰友，通過水門後亦代表功成身退，正式卸下戎裝，為自己的服役生涯畫下了完美句點。

歡送UH-1H老戰友後，三架黑鷹直升機旋即編成跟蹤隊形低空通過閱兵台前方，每架搭載的8員特戰小組乘員，因任務性質分別穿著新式戰鬥個裝、引張帶跳傘服裝及黑色連身任務服等不同的服裝，在在展現我特戰部隊具備執行多元複雜任務的作戰能力，更代表著從今天開始黑鷹正式加入國軍戰鬥序列，共同肩負起保家衛國的光榮使命。

航特部表示，UH-60M直升機採全數位化座艙設計，具備良好的裝載能力與機動性，平時可支援災害救援及物資運補，戰時亦可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中 指管等任務，且裝設先進的航空電子系統，增強其戰地生存能力和性能。

航特部強調，全作戰能力的成軍，象徵航空第601、602旅全體官兵同仁上下一心，歷經嚴格的換裝訓練和考驗，並在「任務、人員換訓、棚廠工程設施、技令、飛機裝備、支援設施」等六項指標，均達到成軍標準，足以肩負起守護家園、保護人民的重責大任。未來，突擊作戰隊將賡續秉持UH-1H優良傳統及優質飛安文化，持續不斷精進並落實飛行訓練，建構陸軍優質戰力，進而鍛鑄成為一流的鋼鐵勁旅，成為國家安全最堅實的後盾。

陸軍基於防衛作戰實需，於民國99年向美方採購新型通用直升機，自103年12月起，分批交運返國。為順利完成黑鷹接裝及成軍，擬定嚴謹完善的規劃，區分：接裝人員語文能力及飛行維保技能提升訓練；飛行與保修種能教官分兩批次赴美接受飛行及保修訓練；由赴美種子教官於國內實施培訓換裝訓練，同時由美方技協小組，協助建立本軍飛行、補保教學自訓能量；漸次達成初始作戰能力（IOC）與全作戰能力（FOC）目標等四個階段。