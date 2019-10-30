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接見美退伍軍人協會首位女總會長　蔡英文：臺美關係好上加好

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總統接見美國退伍軍人協會　感謝深化交流合作

軍聞社／記者莊家宏臺北30日電

蔡英文總統30日上午接見「美國退伍軍人協會」布朗（Jan C. Brown）總會長暨夫婿，盼透過美國退伍軍人協會的協助，兩國關係可以好上加好，更加密切，也一起為印太地區的和平與繁榮帶來更多貢獻。

蔡總統致詞時首先歡迎布朗總會長暨夫婿來臺灣訪問，並表示，布朗總會長是美國退伍軍人協會創會75週年以來，第1位女性總會長，身為女性，她也感到非常驕傲。

總統指出，中華民國臺灣和美國退伍軍人協會之間，有長期的友誼。我國退除役官兵輔導委員會是協會的兄弟會，每年協會舉辦年會，我們也都受邀派代表參加。更讓我們感動的是，美國退伍軍人協會經常通過決議文，支持中華民國臺灣的民主發展和國際參與空間。

蔡總統提到，去年，美國退伍軍人協會就在年會上表決通過第19-7號決議文，再次呼籲兩岸間互相對話、避免軍事衝突，並支持美國政府深化和中華民國臺灣的交流合作。總統感謝這些友善又堅定的支持。

總統說，透過持續的互動，希望多學習美國對退伍軍人、眷屬和遺孤的全方位照顧，退伍軍人的照顧，也能發展成社會上照顧長者的典範。

總統接見美國退伍軍人協會　感謝深化交流合作

總統進一步指出，這幾年，臺灣進入高齡社會，輔導會積極響應政府的長照2.0政策，率先透過榮民醫院及榮家的體系，深化長照服務的提供，就是很重要的例子。

總統也提到，此次布朗總會長暨夫婿除參加榮民節慶祝大會，還將參訪榮民總醫院等機構。她相信透過交流對話，彼此經驗將可以互相激盪，持續進步。

最後，總統表示，今年是《臺灣關係法》立法40周年，延續過去累積的基礎，目前，臺美關係正處於穩定深化當中。很期待透過美國退伍軍人協會的協助，臺美關係可以好上加好，更加密切，也一起為印太地區的和平與繁榮，帶來更多貢獻。

訪賓一行由國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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