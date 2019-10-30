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UH-1H直升機光榮除役　88風災運782公噸物資創輝煌紀錄

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UH-1H直升機帶著榮耀交棒除役，UH-60M黑鷹直升機投入作戰序列，繼續傳承保家衛國的神聖使命。（圖／軍聞社）

UH-1H直升機帶著榮耀交棒除役，UH-60M黑鷹直升機投入作戰序列，繼續傳承保家衛國的神聖使命。

軍聞社／記者卓以立臺中30日電

陸軍司令部30日於602旅辦理「UH-60M型機全作戰能力成軍暨UH-1H除役典禮」，「老U」將帶著一切的榮耀，以及無限的精彩歲月交棒除役，而UH-60M黑鷹直升機投入作戰序列，更將帶著老U的光榮歷史，繼續傳承保家衛國的神聖使命。

我國引入UH-1H直升機，源自民國58年至64年間，鑑於美軍於越戰期間使用UH-1型直升機在戰場執行人員運輸、運補作業到攻擊作戰等任務發揮極大效能，由我國與美國貝爾飛機公司合作生產UH-1H直升機，並分3階段交機，包含美國原廠7架在內，共計生產125架，機號編自301至425。

隨著UH-1H逐步交機，陸航於民國62年在桃園龍潭編成「第10及第11機動中隊」，民國64年於臺中新社編成「第20及第21機動中隊」，UH-1H直升機主要執行空中機動、運補、醫療及後送任務，並配賦7管2.75吋火箭筒，可擔負火力支援作戰任務。

UH-1H光榮回顧/系列五

民國67年至70年間，開始執行長春、長泰、漢武等演習任務，並於民國82年至87年間，由「飛鷹案」換裝，攻擊任務由AH-1W與OH-58D接替，原機動中隊更改為突擊中隊，結合特戰部隊對兵力投射與軍品運補任務，並負責沿海及無人島偵巡任務。

民國91年因應空中消防隊成立，移撥20架UH-1H至空消隊，民國94年精進案中，601旅及602旅突擊1營與突擊2營併編為通用營，飛訓部編成教勤2營，並將災防納入部隊主要任務之一，強化跨區、跨海增援能力。隨著民國103年「天鳶案」購入的UH-60M黑鷹直升機陸續交機，陸航也將老U全數調整至飛訓部教勤2營服役。

談起老U對中華民國的貢獻，除了在各大戰演訓任務中展現優異的性能外，每當發生重大災難時，都會看見老U在天空中忙碌的身影，包含民國85年7月的賀伯風災救援任務，共計飛行820架次，載運物資212公噸，758人次；最令人印象深刻的，還是20年前的921震災期間，在9月21日至10月25日間，共計飛行1251架次，載運物資482公噸，1258人次；88風災期間更是達到使用的高峰，在民國98年8月9日至10月15日期間，共計飛行2251架次，運載物資782公噸，2258人次，創下輝煌的成果。

UH-1H與UH-60M黑鷹直升機的任務將正式接替，未來將由黑鷹直升機肩負各項任務與使命，陸航突擊作戰隊並持續秉持UH-1H優良傳統，建構陸軍優質戰力，鍛鑄成為一流的鋼鐵勁旅，成為國家安全最堅實的後盾。

▼民國98年8月11日陸軍特戰官兵深入甲仙小林村落執行搜索任務，在天候不利情況下，順利找尋到災民，並由陸軍航特部以UH-1H直升機將受困災民安全載送至臨時安置所。

UH-1H光榮回顧/系列二

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