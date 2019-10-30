台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

▲經濟部今（30）日發佈第三季智慧財產權趨勢，依據統計，台積電以申請533件發明專利，蟬聯本國法人申請件數冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（30）日發佈第三季智慧財產權趨勢，依據統計，台積電以申請533件發明專利，蟬聯本國法人申請件數冠軍；官員指出，第三季本國人發明專利件數比去年同期大增11%，顯示企業愈來愈重視專利保護。

經濟部智慧財產局統計，今年第三季發明、設計、新型等三種專利申請合計18,976件，較上年同期增加4%，其中，發明專利增加4%；商標註冊申請22,275件，增加6%。本國人發明專利申請件數成長11%，而外國人在設計專利則增加23%，成長顯著。

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官員指出，我國企業發明專利申請件數合計增加15%，其中，台積電申請533件最多，友達（120件）及聯發科（96件）分居第二、三位，前三大申請人申請件數均較上年同期增加，以台積電成長76%，幅度最大。

另外，在本國人發明及新型專利申請件數方面，均較上年同期增加，發明成長11%；官員指出，主要因為企業申請件數增加，同時，企業申請件數已連續四季呈現正成長。

經濟部表示，我國中小企業發明專利申請件數在108年第3季成長10%，近二年來持續成長，顯示企業運用專利保護研發成果的觀念正逐漸提升。