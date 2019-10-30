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狂借女網友600萬！見面後發現是對方母親所為...女兒真相曝光

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錢,錢包。（圖／達志／示意圖）

▲男子被騙了600萬。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者邱茀濱／綜合報導

上海一名男子1年多就遭女網友騙走人民幣140萬元（約新台幣600萬元），原來他去年突然接到多年前在微信上相識的女網友要借錢的訊息，而由於雙方曾有過互相周轉資金的經驗，於是他也很爽快的答應，但近日卻突然認為事有蹊蹺，便要求見面借款。據悉，這名女網友早已逝去2年，而冒充自己身分向網友借錢的卻一直是她的母親。

綜合陸媒報導，這名郭姓男子2014年在微信上認識方姓女子，不久後兩人就熱絡了起來，男方漸漸也對女方有了好感。雙方更在2015年下半年至2016年初時，常常有周轉資金的經驗，但之後便沒有繼續聯絡。

▲▼上海男1年多被騙了600萬，最後才發現是對方的母親冒充女兒的身分，憤而報警。（圖／翻攝微博／中新社）

▲上海男1年多被騙了600萬，最後才發現是對方母親冒充女兒的身分，憤而報警。（圖／翻攝微博，下同）

時隔兩年，郭男2018年4月時再次接到方女的訊息，對方以公司需要資金周轉為由，陸續向他借人民幣140萬元；到了2019年6月，郭男多次聯繫方女要求還錢，但都被以各種理由推託掉。沒想到，方女10月11日下午又想向郭男借款，對方認為事有蹊蹺，便要求見面後當面給錢。

雙方見面時，郭男才發現赴約的那人並不是他所認識的方女，而是一名50多歲的樸姓女子，憤而報警處理。經警方調查，該微信號的主人方女其實已於2017年10月因突發疾病死亡，而持續使用此帳號和郭男聯絡的人，其實是方女的50多歲母親。

犯案的樸女指出，她有經濟上的困難，之前瀏覽女兒微信朋友圈時發現郭男經濟條件不錯，也知道對方對她女兒有興趣，於是動了歪腦筋冒充女兒的身分，持續向郭男借錢。據悉，詐騙得來的人民幣140萬元已被樸女用於還信用卡、還網貸及個人開銷花光。目前，樸女因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

▲▼上海男1年多被騙了600萬，最後才發現是對方的母親冒充女兒的身分，憤而報警。（圖／翻攝微博／中新社）

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