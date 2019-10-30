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迎接2020台灣會議年　貿協與ICCA合作培育產業新人

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▲▼外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TAIWAN 團隊拜會ICCA主席James Rees（左五）及CEO Senthil Gopinath (左三）。 (002)。（圖／貿協提供）

▲外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TAIWAN 團隊拜會ICCA主席James Rees（左五）及CEO Senthil Gopinath (左三）。 （圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

2020年將是台灣的會議年，世界貿易中心協會年會（WTCA）、國際會議協會年會（ICCA）接力來台舉辦。外貿協會秘書長葉明水今（30）日會晤ICCA主席James Rees、與新執行長Senthil Gopinath，會中葉明水提到，未來會展人才年輕化，有70%會是青年世代，盼加强雙邊合作，培養會展年輕新血。

葉明水表示，會議產業的主軸將是年輕活力及科技創新。在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在3年前即與ICCA合作，以「Future Belongs to us!」為主題於ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力。同時台灣也是領先在亞洲推動永續會展的國家。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，這次會晤中也提到，2020年可謂為台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來臺舉辦，如「世界貿易中心協會年會（WTCA）」即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣，在高雄舉辦。

貿協更提到，MEET TAIWAN近年來配合政府會展遍地開花策略，積極協助爭取更多國際會議來台，每年協助超過百案國際會議來台辦理，創造會議及產業加乘效益、帶動會展周邊商機並提升台灣會展形象及知名度。未來也將持續與各地方政府合作，展現城市魅力及觀光資源，推升臺灣於國際會議舞台地位，並培養更多青年世代投入會展產業，以迎接更多國際會議前來全臺各個城市辦理。

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