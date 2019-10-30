　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極朝國會發展，區域立委部分全台灣共提名了18位人選；其中，新北市民眾黨提名了民進黨資深議員李余典之女李旻蔚，被外界視為是要挖民進黨立委參選人余天的牆角。柯文哲30日派出麾下最具人氣的「學姊」黃瀞瑩，陪同李旻蔚掃街；同時，這也是民眾黨立委選舉開跑後，黃瀞瑩首個站台行程。另外，李旻蔚也預告，周日將與台北市長柯文哲合體。

▲▼北市副發言人黃瀞瑩合體立委參選人李旻蔚。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃瀞瑩合體立委參選人李旻蔚。（圖／記者陳家祥攝）

黃瀞瑩受訪時表示，現在工作比較忙，很少時間來逛夜市，感激李旻蔚邀請她來，李旻蔚對三重有很多想法，透過直播或掃街過程也可以透露出他對三重未來的想像。李旻蔚則說，三和夜市在三重市蠻指標性的夜市，交通也方便、跟台北市只有一橋之隔，很開心可以帶學姊來逛夜市。

黃瀞瑩與李旻蔚的掃街活動在19點30分左右開始，兩人先在夜市內享用鹹湯圓、並開直播與支持者互動，隨後才開始進行掃街。過程中，兩人受到現場逛街民眾的熱情歡迎，許多民眾爭相上前握手、拿起手機搶拍，兩人還特別一起體驗夜市最夯的打彈珠遊戲。

談到未來要對上尋求立委連任的民進黨籍余天，以及與國民黨合作的無黨籍李翁月娥，李旻蔚說，她從小在三重長大，「我敢說，我對三重的認同感、感情，是所有候選人裡面最多的」，因為這樣的認同與歸屬感，自己對三重的未來也更有想像。」

至於自己綠營出身的背景，是否會發生民眾黨、民進黨瓜分共同票源的狀況？李旻蔚認為，她是用心想要為三重做事，如果所有待人處事、政策等，都要以政黨為考量，真的不是熱愛這個土地、不是熱愛台灣，「我就是用自己的選舉步調、政策，來說服三重的市民」。

▲▼黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）
 

其他人也看了這些新聞...

蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」　宋楚瑜出馬只有7.9%
韓國瑜選情未來3個月翻盤？　45.4%受訪者不看好
「郭柯同框」拉抬政黨票　民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

拒收陳同佳傷蔡英文選情　67.1％受訪者認同入境受審
親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
大安區男子墜樓亡！今晚證實死者身分「前惠普董座」黃河明
正妹主播自爆「錄影都不穿內褲」！超瞎原因讓主持人傻眼
智利總統宣布：取消聖地牙哥11月APEC峰會、氣候大會
嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄！中埔警衝山林調查　真相出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院31日擬通過特別預算採購F-16V戰機　盼立院儘速通過

國防部研發「動力外骨骼系統」　穿戴後可搬98公斤砲彈

飆罵韓國瑜10分鐘…慘遭韓粉圍剿！　謝震武：我問心無愧

立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

快訊／郭台銘要告了！網友「詛咒郭母」證據曝光　31日赴警局提告

韓國瑜：別在冷冰冰的民調數字內打轉…政治人物最該關注民心

「張嘉郡愛得很卑微！」W女自曝2人通話14分鐘：她還是選擇原諒周柏吟

國民黨立委席次下修至50席　不分區名單11/13提報中常會

遭嗆「講的話聽聽就好」…蔡正元回擊：我講話比蔡英文更可信

吳敦義轟蘇貞昌發言失當：讓民進黨連任是國家災難

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黃子佼「結婚喜帖不炸小S」　婚禮藏兩大哭點...講著講著就哭了QQ

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

行政院31日擬通過特別預算採購F-16V戰機　盼立院儘速通過

國防部研發「動力外骨骼系統」　穿戴後可搬98公斤砲彈

飆罵韓國瑜10分鐘…慘遭韓粉圍剿！　謝震武：我問心無愧

立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

快訊／郭台銘要告了！網友「詛咒郭母」證據曝光　31日赴警局提告

韓國瑜：別在冷冰冰的民調數字內打轉…政治人物最該關注民心

「張嘉郡愛得很卑微！」W女自曝2人通話14分鐘：她還是選擇原諒周柏吟

國民黨立委席次下修至50席　不分區名單11/13提報中常會

遭嗆「講的話聽聽就好」…蔡正元回擊：我講話比蔡英文更可信

吳敦義轟蘇貞昌發言失當：讓民進黨連任是國家災難

台南長髮妹外出鎖門！手一轉「鑰匙斷了」…傻盯半截殘骸：誰像我這麼衰

中職／陳鴻文若成功旅外　將是旅外回來再旅外第1人

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會高雄會長謝育全落網

NIKE AF1新鞋東區搶先全台開賣！集齊3張「神秘卡」免費拿迷彩包

狂借女網友600萬！見面後發現是對方母親所為...女兒真相曝光

專訪／藍正龍首部電影拍唐寶寶　重返婚禮地取景

年輕護理師10年無法用鼻子呼吸！國泰醫療團赴斐濟「當地醫護也被治」

快訊／大安區男子墜樓亡！今晚證實死者身分「前惠普董座」黃河明

黃心穎被爆懷了許志安小孩！　瘋傳「準備在美國結婚」

台鈴Suzuki加入Gogoro聯盟？「智慧雙輪」合作案10／31公開

東森購物20週年慶廣告調查(限35~54歲女性)

東森購物20週年慶的廣告您有看過嗎？《ETtoday新聞雲》邀請35~54歲女性網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

 <..

政治熱門新聞

公開24分鐘關鍵錄音檔　爆哭嘶吼周柏吟

ET總統民調／蔡韓差距縮小至9％

余天房貸1671萬曝光　拚連任又顧余苑綺

23歲男嗆韓國瑜：有什麼可信你？　挺韓者怒了

打臉韓國瑜會催同情票　寶傑：你有讀書最高尚啦

網友咒郭媽媽　郭台銘硬起來提告

「韓國瑜只要證明2點就當選」　陳揮文：哪有很難？

郭台銘苦追曾馨瑩　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

張嘉郡男友爆劈腿　她苦笑認了

落跑市長+帶職參選　韓國瑜：起初也不能接受

重砲批韓國瑜「玩女人」說　張雅琴：你到底多想sex啊

韓國瑜「白胖說」遭圍剿　談話完整還原

葉元之超譯韓國瑜：全民進黨都白白胖胖

未來事件交易所：韓國瑜青年政策有加分

更多熱門

相關新聞

柯文哲經過巧妙計算的政治話術

柯文哲經過巧妙計算的政治話術

柯文哲很高明地用「務實」的形象，來包裝這一類的語言，柯在重要人權議題上，從來就不打算明確表態，麻煩都不沾，功勞卻都要享，充份顯示其投機倒把的個性。

國民黨開除黨籍　李縉穎：深表遺憾

國民黨開除黨籍　李縉穎：深表遺憾

蔡英文向柯文哲喊話：社會宅北部尤其重要

蔡英文向柯文哲喊話：社會宅北部尤其重要

柯P魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

柯P魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

柯文哲酸民進黨不分區「分贓」　卓榮泰：毫無邏輯

柯文哲酸民進黨不分區「分贓」　卓榮泰：毫無邏輯

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨黃瀞瑩

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

快訊／彰化女嬰19：15衝台大醫！親友淚求讓道

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

外國人豪邁坐龍椅拍照　屁股會爛

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面