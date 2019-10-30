立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極朝國會發展，區域立委部分全台灣共提名了18位人選；其中，新北市民眾黨提名了民進黨資深議員李余典之女李旻蔚，被外界視為是要挖民進黨立委參選人余天的牆角。柯文哲30日派出麾下最具人氣的「學姊」黃瀞瑩，陪同李旻蔚掃街；同時，這也是民眾黨立委選舉開跑後，黃瀞瑩首個站台行程。另外，李旻蔚也預告，周日將與台北市長柯文哲合體。

▲黃瀞瑩合體立委參選人李旻蔚。（圖／記者陳家祥攝）

黃瀞瑩受訪時表示，現在工作比較忙，很少時間來逛夜市，感激李旻蔚邀請她來，李旻蔚對三重有很多想法，透過直播或掃街過程也可以透露出他對三重未來的想像。李旻蔚則說，三和夜市在三重市蠻指標性的夜市，交通也方便、跟台北市只有一橋之隔，很開心可以帶學姊來逛夜市。

黃瀞瑩與李旻蔚的掃街活動在19點30分左右開始，兩人先在夜市內享用鹹湯圓、並開直播與支持者互動，隨後才開始進行掃街。過程中，兩人受到現場逛街民眾的熱情歡迎，許多民眾爭相上前握手、拿起手機搶拍，兩人還特別一起體驗夜市最夯的打彈珠遊戲。

談到未來要對上尋求立委連任的民進黨籍余天，以及與國民黨合作的無黨籍李翁月娥，李旻蔚說，她從小在三重長大，「我敢說，我對三重的認同感、感情，是所有候選人裡面最多的」，因為這樣的認同與歸屬感，自己對三重的未來也更有想像。」

至於自己綠營出身的背景，是否會發生民眾黨、民進黨瓜分共同票源的狀況？李旻蔚認為，她是用心想要為三重做事，如果所有待人處事、政策等，都要以政黨為考量，真的不是熱愛這個土地、不是熱愛台灣，「我就是用自己的選舉步調、政策，來說服三重的市民」。





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