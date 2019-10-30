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嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…中埔警衝山林調查　真相出爐！

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記者許力方／綜合報導

網路瘋傳一段「撞鬼」影片，有駕駛開車行經山區小路時，竟遇到疑似「白衣女鬼」身影飄過，嚇得他緊急剎車，還標註地點就在嘉義中埔，數日來引發熱議，驚動警方出動調查。中埔分局派員排查轄區各產業道路，發現是以竹林居多，且是黑土；查找網路才知道，影片今年5月就從大陸傳出，證實該影片是假消息。

短短1分鐘的行車紀錄影片中，駕駛行駛在山林蜿蜒小路中，開到一半，遠遠就突然看到一塊「白色鬼影」出現在路旁，慢慢地橫越道路，只見鏡頭越來越近，身影越來越清晰，竟疑似是一個披著白色布料的人型，一步一步飄走，駕駛嚇得緊急剎車，以為自己大半夜「撞到鬼」！

▲▼嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…中埔警衝山林調查　真相出爐！。（圖／翻攝臉書）

▲▼嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…中埔警衝山林調查　真相出爐！。（圖／翻攝臉書）

▲嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…真相出爐！（圖／翻攝臉書）

影片在網路瘋傳，標題還註明地點就在嘉義中埔山區的產業道路，引發網友轉發熱議，甚至要揪團前往探險，讓中埔警方不得不出動，派員前往山區產業道路調查。結果發現，中埔鄉山區的產業道路多以竹林、檳榔樹居多，且土壤為黑土，農民也說沒有「紅土道路」，而影片中小路附近是樹林、紅土地面。

警方表示，各派出所查詢轄區，都沒有接獲類似事件通報，內部進一步查找網路，發現該影片自5月就出現，從大陸廣西傳出，疑似精神異常患者穿著白衣四處走動，被當地駕駛拍到，也不排除是故意裝鬼嚇人，鄭重澄清事發地並不是在中埔，民眾不要再傳遞假消息！

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