扯！泵浦車代驗黃牛「6到8萬包過」沒手煞也行　全台大搜索約談62人

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署偵辦2017年陽明山仰德大道混凝土泵浦車車禍4死案，發現肇事車輛竟然沒有手剎車還能通過檢驗，深入追查懷疑有代驗黃牛，幫忙行賄政府委託的代檢廠放水。檢察官30日指揮廉政署與調查局，針對桃園鴻湧、維邦以及台中特威力3間代檢廠等23處發動全台大搜索，並以貪污、偽造文書罪嫌約談51名被告，另有11名證人到案。

▲士林地檢署偵辦泵浦車代驗黃牛案，約談62名被告與證人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

2017年7月19日，信詠公司名下一輛混凝土泵浦車，在陽明山仰德大道下坡路段失控高速俯衝，造成包括駕駛在內4死慘劇，經過鑑定肇事原因包超重、傳動軸掉落、最扯的是車上已經10幾年沒有手剎車，竟能通過車輛檢驗，信詠公司負責人陳美蘭已被依業務過失致死等罪起訴。

▲2017年仰德大道4死車禍肇事泵浦車的手剎車已經被拆掉多年。（圖／資料照）

辦案人員懷疑，信詠公司疑似透過代驗黃牛，把明知無法通過檢驗的車輛，送到台中特威力代檢廠，經代檢人員放水過關，讓危險車輛上路，持續追查發現桃園的鴻湧、維邦2間代檢廠也有類似情形，疑似透過黃牛以每輛車每次6萬到8萬不等的代價，協助問題車通過安全檢驗。

▲仰德大道混凝土泵浦車失控俯衝追撞22車及民宅，造成4死9傷。（圖／資料照）

由於汽車代檢廠是受政府委託負責車輛檢驗公務，屬於授權公務員，若違背政府委託從中收取好處，也觸犯《貪污治罪條例》，檢廉調蒐證告一段落後，在30日動員180名人力，搜索3間代檢廠及相關業者公司等23個處所，地點遍及雙北、桃園、台中、台南，並約談62人到案，其中51人是行收賄、偽造文書的嫌疑人，將由14名檢察官分組漏夜複訊。

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