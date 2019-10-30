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洛杉磯首發「極度紅旗」警告！超強焚風助長野火…濕度剩個位數

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▲▼南加州波特牧場（Porter Ranch）住宅區，強風帶來的星火引燃民宅庭院植物，居民嘗試用水管滅火。（圖／路透）

▲南加州波特牧場（Porter Ranch）住宅區，強風帶來的星火引燃民宅庭院植物，居民正試圖撲滅火勢。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

受強風助長火勢，加州南北兩地相繼發生的野火火勢正不斷延燒，美國國家氣象局（NWS）30日首次對南加州發出「極度紅旗警報」（extreme red-flag warning），呼籲居民提高警覺。

受強烈且乾燥的季節性「聖塔安那風」（Santa Ana winds）影響，預估南加州將出現風速高達每小時113公里（相當於11級風）的強風，恐怕將助長仍在延燒中的「蓋蒂野火」（Getty fire）。洛杉磯地區氣象單位已經針對洛杉磯郡、聖貝納迪諾郡（San Bernardino）和范朵拉郡（Ventura）發布「極度紅旗警報」。

氣象單位表示，南加州很可能出現本季以來最強烈的一次聖塔安那風，綜合風勢、僅個位數字的濕度和乾燥的植被等因素，很可能未當地帶來嚴重火警。洛杉磯消防局長特拉薩斯（Ralph Terrazas）說，消防局的目標是，盡可能在強風開始前阻止火勢進一步蔓延。

特拉薩斯在記者會上形容，下風處只要有任何一塊未熄的餘燼，都會讓野火重新燎原，而這類餘燼能夠被強風吹到數公里遠外的位置，形容形勢迫在眉睫。當局表示，恐怕有上萬棟房屋有遭焚毀的危險，當局已經投入1,100多名消防員救災。

洛杉磯郊區的「蓋蒂野火」至今已經摧毀至少8棟建築，目前僅15％的火勢能受到控制。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）表示，已經有超過7,000名居民被緊急撤離，除非能確認情況安全，否則居民暫時不能獲准返家。

據悉，包括美國職籃NBA知名球星詹姆斯（LeBron James）和好萊塢影星、前加州州長阿諾•史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）等名人都在撤離名單之內。

聖塔安那風是發生在南加州的一種季節性沉降風，特點是炎熱、極度乾燥且強烈的風勢，通常出現在秋季，影響範圍包括南加州沿海地區和墨西哥下加利福尼亞州北部。

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