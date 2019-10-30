與日本同步技術！Panasonic家電再進化　秋季新品亮點搶先看

▲能為你做到你沒想到的！Panasonic秋季新品發表會亮點搶先看。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

時代在進步，家電也跟著進化，不只好看、中用，還要很聰明！日系家電領導品牌Panasonic週二(10/29)舉辦「2019秋季新品發表會」，全新商品就以「創新生活、需求、價值」作為主題，訴求你想不到的幫你想到，透過高便利性、人性化的創新設計與機能，為消費者打造全新的生活方式。



▲Panasonic全新商品就以「創新生活、需求、價值」作為主題。（圖／記者吳杰澄攝）

「洗衣精放少怕洗不乾淨，放多又擔心洗劑殘留！」洗劑該放多少無法掌握嗎？別煩惱！現在一鍵按下去，答案馬上告訴你！Panasonic全新滾筒洗衣機，會自動精算洗劑用量，讓洗衣服變得更簡單，即使是家事菜鳥也能輕鬆上手！



▲Panasonic全新滾筒洗衣機，搭載洗劑量自動精準投入科技。（圖／記者吳杰澄攝）

台松電器販賣總經理許國士進一步說明：「洗劑儲存盒，它可以一次倒入一整瓶的洗衣精及柔軟精，每次洗衣服的時候，洗衣機會先自動偵測洗衣服的量有多少，然後再自動精準投入洗劑量，我們只要按啟動鍵，就可以輕輕鬆鬆，把衣服洗得乾乾淨淨！」



▲省去多餘步驟，洗衣一指搞定。（圖／記者吳杰澄攝）

另外透過Panasonic Smart App，還能遠端遙控洗衣行程，即時更新雲端資料，根據居住地的氣溫、濕度、水質硬度，主動設定最佳洗衣模式。台松電器販賣總經理許國士說：「出門前你只要把衣服放入洗衣槽，你就可以安心去上班，在你下班之前，只要透過手機App啟動洗衣機，等你回到家就可以直接把衣服拿出來晾曬。」



▲透過Smart App，能遠端遙控洗衣行程。（圖／記者吳杰澄攝）

除了發表與日本同步技術、滿足居家生活所需的家電新品，Panasonic新一代美髮神器、頂級旗艦機種EH-NA9B也挾帶日本高人氣滿意度登台，還邀請到天王天后御用造型師劉秀菁，現身分享養髮秘訣：「Panasonic獨家的奈米水離子，含水量是負離子的1000倍，因為體積小容易被頭髮吸收，能達到完美保濕！再加上雙倍的礦物負離子，更能有效撫平毛鱗片、降低毛躁，還可以改善髮質，讓頭髮可以變得柔順水亮！」

▲▼天王天后御用造型師劉秀菁，現場示範養髮秘訣。（圖／記者吳杰澄攝）

Panasonic EH-NA9B搭載速乾吹嘴及5種美髮潤肌模式，不僅提升吹髮的效率，更可配合個人使用習慣，自由選擇對頭髮、頭皮與肌膚最適合的模式，讓秀髮從頭皮到髮尾都備受呵護。「利用速乾吹嘴製造的強弱風差來吹乾頭髮，然後再使用頭皮模式來吹乾頭皮。」造型師劉秀菁也在現場親自示範，使用冷熱交替模式吹整後，秀髮明顯光澤滑順、不毛不翹，讓人直呼想入手！



▲新一代美髮神器EH-NA9B與日本同步上市。（圖／記者吳杰澄攝）

EH-NA9B這次更與日本同步上市，不用出國就能輕鬆入手還享有保固，絕對是今年冬天最夢幻的禮物！Panasonic 2019秋季新品發表會，提供一系列更便利、舒適、健康的家電選擇，勢必再掀一波換機潮。