地表最強酬庸王撲克牌　國民黨台南市黨部開放認捐

▲國民黨「地表最強酬庸王」撲克牌到貨，歡迎民眾認捐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自國民黨中央黨部日前推出「地表最強酬庸王」撲克牌後，各縣市黨部紛紛湧入認捐電話，詢問撲克牌什麼時候到貨？台南市黨部主委謝龍介30日表示，第2波「地表最強酬庸王撲克牌」已送達，即日起開放民眾認捐，希望從趣味角度，全面喚醒民眾憶起蔡政府施政無能的表現，明年大選一起下架民進黨政府。

謝龍介說，這次酬庸撲克牌文宣強打蔡政府人事酬庸黑幕，以4種花色52張牌區別不同的酬庸類別，每張牌各有1個酬庸代表性人物，分別有：敗選者聯盟、菊權升天、東廠連線、DPP金庫、肥龍再添、華航易飛沖天、輕雲直上、DPP酬庸軍等8類人物。最關鍵的2張鬼牌，一張是延續「幹話撲克牌」由「貪汙罪保外就醫趴趴走」的陳水扁，另一張則是高鐵遺落300萬疑雲的民進黨立委陳明文。透過這套撲克牌廣為流傳，強化民眾對於蔡政府是酬庸政權印象，以構築明年政黨輪替正當性。

謝龍介說，「地表最強酬庸王」撲克牌目前是限量認捐，每副1百元起，若民眾反應熱烈，不排除再加印，希望大家能踴躍至台南市黨部(中西區中正路23號)認捐收藏。開放認捐時間：每周一至週五上午9時30分至4時30分，數量有限，敬請把握時間。