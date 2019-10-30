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1歲半男嬰吃餅乾噎到「失去呼吸」　5暖警接力CPR救回一命！

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▲▼佛州5名警員接力CPR，救回被餅乾噎到的男嬰一命。（圖／翻攝自基西米警局畫面）

▲佛州5名警員接力CPR，救回被餅乾噎到的男嬰一命。（圖／翻攝自基西米警局畫面）

記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州基西米（Kissimmee）一歲半男嬰MJ日前被餅乾噎到，已經沒有呼吸，母親亞曼達（Amanda Zimmerman）嚇得手足無措，碰巧被路過巡邏員警發現。5名警員立刻為男嬰進行急救，接力替他CPR和清理呼吸道，最終順利救回男嬰一命，過程也全都被警員身上的密錄器拍下。

綜合外媒報導，事發在佛州奧蘭多南方的基西米市，當地警局警員蘭佐（Miguel Lanzo）當天駕車巡邏，正好撞見亞曼達抱著男嬰衝出屋外求救，立刻下車瞭解情況。

蘭佐發現男嬰已經沒有呼吸，對拍打身體也沒有反應，立刻呼叫其他警力前來支援，同時為小MJ進行CPR急救，並設法清空他的呼吸道。支援警力趕到後，5名警員接力替男嬰急救，直到救護車醫護人員前來接手為止。所幸，男嬰送醫後已經恢復呼吸，幸運被救回一條命。

亞曼達事後親自拜訪警局，對當天在場的警員表達感激，稱警員正好在最危急的時刻「在對的時間出現在對的地點」，她不知道該如何表示謝意。蘭佐則謙虛地說，他當時一心只想救回男嬰的生命，並沒有想太多。

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