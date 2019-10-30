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「張嘉郡愛得很卑微！」W女自曝2人通話10分鐘：她還是選擇原諒周柏吟

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地方中心／雲林報導

雲林縣政府新聞處前處長周柏吟爆發桃色風波，遭另名從事編劇的W女控訴，周在與前立委張嘉郡交往期間，還刻意隱瞞自己有女友的事實，與她大搞曖昧、甚至發生關係。W女接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，自己真的不想傷害張嘉郡，還指出在新聞曝光前曾與張嘉郡通過10分鐘的電話，「她說她不知道為什麼就是很愛周柏吟，還是會選擇原諒他，我很同情張嘉郡，覺得她愛得很卑微！」

▲▼周柏吟與張嘉郡交往。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

▲張嘉郡今（30日）認愛，坦承確實與周柏吟「交往中」。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

W女在個人臉書上曝光與周柏吟對話的24分鐘錄音檔，表示當下周自知感情事將被爆料給媒體，因此撥打電話向W女道歉，表示「是我自己迷失，讓我想要逃跑」、「是我自己的脆弱、我自己錯，我真的跟你道歉，我自己沒有處理好。」W女在電話中還一度講到爆哭哽咽，痛斥周柏吟裝單身與她發生關係，「你剛認識我的時候還祝福我，祝我不要遇到爛桃花，你就是一個爛桃花！上床時說你喜歡我，我知道真相後，你跟我說你只把我當慰藉？」

「其實我真的不想傷害張嘉郡！」W女稍早接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，在新聞曝光前曾與張嘉郡通過10分鐘的電話，電話那頭的張嘉郡說，「不知道為什麼，就是很愛周柏吟，最後還是會選擇原諒他」，2人講到最後還互相鼓勵。W女表示，「我很同情張嘉郡，我覺得她很可憐，愛得很卑微，我只想讓大家知道周柏吟是這種人，這樣就好了，不想再惹事生非。」

回憶起自己印象中的周柏吟，W女說，記憶中的他，是一個充滿熱血、對自己理想有抱負的男生，工作表現也相當認真勤快，「但這是工作上的那些，如果是感情方面或是其他，我不苟同！」

對於周柏吟回應質疑自己「被設計」，W女也驚呼直言「拜託！我才被他騙好嗎！」同時還表示自己手中握有與周柏吟其他對話的錄音檔，「我也累了，該曝光的，把真相公開出去就好，請他不要跟我硬碰硬，如果還要跟張嘉郡在一起的話，當一個男人要有良心一點！」

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▲▼周柏吟、W女。（圖／翻攝臉書）

▲周柏吟遭踢爆隱瞞自己有女友的事實，劈腿與W女搞曖昧、發生關係。（圖／翻攝臉書）

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