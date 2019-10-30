　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

數位時代助力企業社會責任傳播　港台產學領袖齊聚交流

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

第四屆「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」壇召集人香港中文大學新聞與傳播學院吳世家博士（左三）、新聞與傳播學院李立峯院長（左四）、天下雜誌資深研發長兼總主筆蕭富元女士（右一）、國立台灣大學實驗林管理處蔡明哲教授（右二）（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

第四屆「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展」論壇於10月29日在香港中文大學康本國際學術園內召開。本次論壇由香港中文大學新聞與傳播學院主辦、吳世家博士擔任本次論壇策劃及主持，香港中文大學校園規劃及可持續發展處、聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會指導。本次論壇特別邀請了港臺企業領袖代表與跨界學者與會，包括國立臺灣大學生物資源暨農學院及臺大實驗林管理處代表團、臺灣國立政治大學商學院MBA學術交流團、香港中文大學企業傳播研究生及業界一百多人共同交流、分享經驗。

本次論壇與前幾屆相比有三項創新嘗試。首先，將數字時代的影響納入論壇內容討論，包括企業及媒體如何運用數字傳播擴大可持續發展的推動；其次，正式加入「大學社會責任」的議題，學生在校園時即可以個人的實際行動展現對氣候變遷、永續消費以及健康生活的關注及積極參與；同時，在論壇中設計互動環節，希望參與來賓能就自己可以努力的可持續發展範圍做出承諾，身體力行。

請繼續往下閱讀...

▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

現場來賓熱情參與論壇，並做出對可持續發展的個人承諾。

香港中文大學新聞傳播學院院長李立峯在開場致辭中表示，「企業社會責任傳播與可持續發展論壇」不僅呼應學院所強調的社會責任精神，更落實了跨領域的交流與學習。

與會學界嘉賓中，香港中文大學商業可持續發展中心的盧永鴻教授回顧了香港企業可持續發展指數，並指出數字時代中可持續發展管理的專業化及企業社會責任認可的制度化等問題。他表示，「人們越來越認識到企業社會責任在商業上的重要性，並日益認識到企業可持續發展在當地社區中的重要性。」臺灣大學生物資源暨農學院副院長、臺大實驗林管理處處長蔡明哲教授分享了臺大實驗林近年來的食農發展、關懷弱勢及永續環境等方向的實際成果，通過介紹臺大實驗林多項數位技術的應用，為大學實踐社會責任提供了新思路。

產業界代表H＆M大中華區銷售市場可持續發展部門經理Malin Lundahl女士以H＆M的可持續和數字化為例，就可持續性的時尚產業發展進行展望。花旗集團企業傳訊及公共事務主管方煒介紹了花旗基金會社會創新計劃，「社會創新社區4.0」競賽。通過激勵香港中學生使用創新、可行的技術方案來解決社區問題，這項創新計劃培養了中學生們與政府、社區組織與公民之間合作的創造性思維，可以提高年輕人的就業能力和領導能力。

「天下雜誌」資深研發長兼編輯部總主筆蕭富元特別來港出席本次論壇，並表示「天下」雜誌倡導「企業公民」概念超過二十年，其「天下企業公民獎」更是帶動臺灣社會躍昇的重要力量。從今年開始，大學公民調查與評比將成為一項重要板塊。有著豐富經驗的蕭富元分析了臺灣企業社會責任的趨勢演變以及媒體的社會責任，也提出如何運營CSR網站的建議。

▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

對於香港中文大學企業傳播研究生來說，參加本次論壇活動，是在專業理論學習外的一次生動實踐。研究生劉航說:「在吳世家老師的課上，我對企業如何在全媒體時代實踐社會責任十分感興趣，講者們的精彩分享給了我最好的答案。作為學生，更要身體力行，為社會責任貢獻一己力量。」

「企業社會責任傳播與可持續發展」論壇是香港中文大學從傳播角度舉辦的論壇活動，召集人吳世家博士表示，隨著千禧世代對企業社會責任話題關注程度不斷提升，企業社會責任在企業傳播中的重要性日益突出，一些企業已摒棄純粹慈善捐贈的做法，主動承擔社會責任、保持相關訊息透明度、更多回應公眾關心的社會及環境議題將成為實踐企業傳播的重要管道。透過舉辦這一論壇，可以為港臺兩地學生提供與產業界和學界專家面對面交流的機會，提升對企業社會責任在環境、社會及公司治理方面的認識。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

ET快訊
即／郭台銘硬起來告了！網友詛咒郭媽媽「證據收齊」　31日提告
郎朗混血妻吉娜「素顏照」曝光！卸下超濃假睫毛　網驚：差好大
外國人豪邁坐「龍椅」拍照　網一看冒冷汗：屁股會被踢爛
酒店妹遭客人嘲笑…路邊光腳爆哭「暖警上前關心」　竟爆出案外案
AirPods Pro搶先開箱！「5大亮點」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

烤鴨握壽司全都來！　他吃「我家牛排」豪華到迷失：怎變成buffet店？

單親家庭！私校男學生打工賺學費「壓力爆大」　室友塞泡麵...他一翻面哭了

好市多食品再出包！3歲女一口咬下驚見「深黑螺絲」…她回頭嚇傻

不拿提袋！老闆娘狂勸：飯糰很燙　劇情超展開...她秒被錄取「爽get副業」

鳳山超商出現「包裹山奇景」！　堆到直接建一面牆　網：原來是大賣場啊

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

數位時代助力企業社會責任傳播　港台產學領袖齊聚交流

走在世界的前端！台灣海關導入AI影像辨識　違法物品將全都露

台指期開低走高　分析師：美股若回穩...台指期可望再創新高

骨董、藝術品拍賣分離課稅　引發為富人減稅疑慮

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

黃子佼「結婚喜帖不炸小S」　婚禮藏兩大哭點...講著講著就哭了QQ

數位時代助力企業社會責任傳播　港台產學領袖齊聚交流

走在世界的前端！台灣海關導入AI影像辨識　違法物品將全都露

台指期開低走高　分析師：美股若回穩...台指期可望再創新高

骨董、藝術品拍賣分離課稅　引發為富人減稅疑慮

央行重新遴選外幣結算平台歐元清算銀行　由兆豐銀續任

高院認定大同現任董事獨董當選無效　大同「感到遺憾」並擬再提上訴

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

轉型有成！邑昇第3季EPS 0.82元創掛牌新高　明年拚再成長

南山人壽維持「信用觀察負向」　中華信評再給3個月觀察期...若新系統惡化可能降評

立委選舉首次站台！黃瀞瑩三重助選李旻蔚　民眾搶拍照

洛杉磯首發「極度紅旗」警告！超強焚風助長野火…濕度剩個位數

東亞盃／朝鮮退賽讓中華女足遞補進4強決賽　將和韓中日一拼

快訊／郭台銘硬起來告了！網友詛咒郭媽媽「證據收齊」　31日提告確定

林書煒冒雨率隊淨灘... 「1小時清出247公斤垃圾」！

韓國瑜：別在冷冰冰的民調數字內打轉…政治人物最該關注民心

「不行騙我喔！」5歲女心酸打勾勾…6口全擠破屋　單親爸苦撐家計

王菲13歲女兒李嫣「親筆畫」賣380萬！　「熊貓抓竹子」網傻眼：我不懂藝術

2050年亞洲6國2.37億人受到洪水侵襲 50年後再增1.8億人

難得一見俊美面孔！男星「化老妝戴眼鏡」嘴角下垂　粉絲認不出來

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

財經熱門新聞

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

台積電3奈米新廠是吃電怪獸

日圓匯價再刷新5個月來新低紀錄！　換新台幣5萬多賺到3200元

老謝買台積電送母　6萬元變900萬元

台積電蓋電廠　可能跌近大坑

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

新制勞退截至8月底大賺1876億元　勞工明年有望拿到大紅包

Uber將成立新部門Uber Money　跨足金融服務產業

核四燃料棒疑又送出一批　台電：沒有聽說此事

更多熱門

相關新聞

港中大校長挺學生 陸媒批隨波逐流

港中大校長挺學生 陸媒批隨波逐流

香港中文大學段崇智18日發表公開信支持中大同學，並表示會為學生爭取該有的權益，此公開信發布後引來各界關注。大陸人民日報新媒體《人民銳評》19日批評，「尚未查證事實，就傾向譴責警方」，只根據被捕的學生單方面說法，身為大學校長卻「隨波逐流」，看不出該有的客觀態度。

梁振英嗆港中大校長：有沒有入錯行

梁振英嗆港中大校長：有沒有入錯行

香港勞工局籲「提早下班」、港中大取消課程

香港勞工局籲「提早下班」、港中大取消課程

香港多所學府世界排名倒退

香港多所學府世界排名倒退

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

關鍵字：

香港中文大學數字時代

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

快訊／彰化女嬰19：15衝台大醫！親友淚求讓道

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面