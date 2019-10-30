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數位時代助力企業社會責任傳播　港台產學領袖齊聚交流

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▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

第四屆「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」壇召集人香港中文大學新聞與傳播學院吳世家博士（左三）、新聞與傳播學院李立峯院長（左四）、天下雜誌資深研發長兼總主筆蕭富元女士（右一）、國立台灣大學實驗林管理處蔡明哲教授（右二）（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

第四屆「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展」論壇於10月29日在香港中文大學康本國際學術園內召開。本次論壇由香港中文大學新聞與傳播學院主辦、吳世家博士擔任本次論壇策劃及主持，香港中文大學校園規劃及可持續發展處、聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會指導。本次論壇特別邀請了港臺企業領袖代表與跨界學者與會，包括國立臺灣大學生物資源暨農學院及臺大實驗林管理處代表團、臺灣國立政治大學商學院MBA學術交流團、香港中文大學企業傳播研究生及業界一百多人共同交流、分享經驗。

本次論壇與前幾屆相比有三項創新嘗試。首先，將數字時代的影響納入論壇內容討論，包括企業及媒體如何運用數字傳播擴大可持續發展的推動；其次，正式加入「大學社會責任」的議題，學生在校園時即可以個人的實際行動展現對氣候變遷、永續消費以及健康生活的關注及積極參與；同時，在論壇中設計互動環節，希望參與來賓能就自己可以努力的可持續發展範圍做出承諾，身體力行。

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▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

現場來賓熱情參與論壇，並做出對可持續發展的個人承諾。

香港中文大學新聞傳播學院院長李立峯在開場致辭中表示，「企業社會責任傳播與可持續發展論壇」不僅呼應學院所強調的社會責任精神，更落實了跨領域的交流與學習。

與會學界嘉賓中，香港中文大學商業可持續發展中心的盧永鴻教授回顧了香港企業可持續發展指數，並指出數字時代中可持續發展管理的專業化及企業社會責任認可的制度化等問題。他表示，「人們越來越認識到企業社會責任在商業上的重要性，並日益認識到企業可持續發展在當地社區中的重要性。」臺灣大學生物資源暨農學院副院長、臺大實驗林管理處處長蔡明哲教授分享了臺大實驗林近年來的食農發展、關懷弱勢及永續環境等方向的實際成果，通過介紹臺大實驗林多項數位技術的應用，為大學實踐社會責任提供了新思路。

產業界代表H＆M大中華區銷售市場可持續發展部門經理Malin Lundahl女士以H＆M的可持續和數字化為例，就可持續性的時尚產業發展進行展望。花旗集團企業傳訊及公共事務主管方煒介紹了花旗基金會社會創新計劃，「社會創新社區4.0」競賽。通過激勵香港中學生使用創新、可行的技術方案來解決社區問題，這項創新計劃培養了中學生們與政府、社區組織與公民之間合作的創造性思維，可以提高年輕人的就業能力和領導能力。

「天下雜誌」資深研發長兼編輯部總主筆蕭富元特別來港出席本次論壇，並表示「天下」雜誌倡導「企業公民」概念超過二十年，其「天下企業公民獎」更是帶動臺灣社會躍昇的重要力量。從今年開始，大學公民調查與評比將成為一項重要板塊。有著豐富經驗的蕭富元分析了臺灣企業社會責任的趨勢演變以及媒體的社會責任，也提出如何運營CSR網站的建議。

▲▼「數字時代下的企業社會責任傳播與可持續發展論壇論」。（圖／業者提供）

對於香港中文大學企業傳播研究生來說，參加本次論壇活動，是在專業理論學習外的一次生動實踐。研究生劉航說:「在吳世家老師的課上，我對企業如何在全媒體時代實踐社會責任十分感興趣，講者們的精彩分享給了我最好的答案。作為學生，更要身體力行，為社會責任貢獻一己力量。」

「企業社會責任傳播與可持續發展」論壇是香港中文大學從傳播角度舉辦的論壇活動，召集人吳世家博士表示，隨著千禧世代對企業社會責任話題關注程度不斷提升，企業社會責任在企業傳播中的重要性日益突出，一些企業已摒棄純粹慈善捐贈的做法，主動承擔社會責任、保持相關訊息透明度、更多回應公眾關心的社會及環境議題將成為實踐企業傳播的重要管道。透過舉辦這一論壇，可以為港臺兩地學生提供與產業界和學界專家面對面交流的機會，提升對企業社會責任在環境、社會及公司治理方面的認識。

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