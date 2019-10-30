搭載1億像素！小米CC9 Pro能呈現人眼中「倒影」　預計11/5問世

▲1億像素的小米手機將於11月5日問世。（圖／翻攝小米手機，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

小米將於11月5日的新品發表會上，推出全球第一款量產的1億像素手機「小米CC9 Pro」。對此，小米CC系列的產品經理也透露，這次CC9 Pro光是相機模組的成本，就是上一代CC9的整整「5倍」。

綜合媒體報導，「小米CC9 Pro」以M1910F4E型號通過中國工信部認證，確認採用了與小米CC9相似的3D曲面機身設計，並搭配6.47吋的FHD+ OLED螢幕，分辨率2340x1080，整機尺寸157.8×74.2×9.67mm，重量208克，還搭載2.2GHz八核心處理器（預期為Qualcomm Snapdragon 730G），RAM 有6GB、8GB、12GB，並提供64GB、128GB、256GB ROM，同時內建5170mAh大電量電池。

不僅如此，主攝像頭高達1.08億像素，其拍出的照片分辨率高達12032x9024，是全球最高分辨率和解析力的手機相機。前置鏡頭也有3200萬像素，因此被外界認為這款手機，可能會有著小米最強的拍照表現。小米執行長雷軍日前展示以小米CC9 Pro鏡頭拍攝影像，並以0.8%剪裁呈現人眼中的倒影，藉此詮釋1億畫素鏡頭解像能力表現。

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