走在世界的前端！台灣海關導入AI影像辨識　違法物品將全都露

▲海關導入AI影像辨識，違法物品將無所遁形。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

為了加強查緝非法物品出、入境，海關導入人工智慧（AI）並且已經進入初步測試階段，針對旅客行李、快遞包裹以及郵包等豬肉製品先進行影像辨識，未來還會再擴及毒品、刀械等違法物品研發、測試，預計民國111年全面上線。

近年來，國際旅遊以及電子商務蓬勃發展，出入境旅客及快遞貨物量屢創新高，從98年到107年入境旅客從1151萬人增加到2295萬人，快遞貨物則由905萬件成長至4,805萬件，今年預估超過6,000萬件。關務署今（30）日，導入人工智慧儀檢影像辨識（AI影像辨識），以舒緩第一線人員工作負擔，強化X光儀器檢驗效能。

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關務署表示，以海關人員透過X光儀檢查，每3秒鐘就要看一個行李；而且若是行李有疊影、或者運送毒品者惡意藏匿，也會成為治安上的漏洞，因此AI影像辨識將會輔助海關人員打擊違規和違法。所以，海關今年就導入AI影像辨識，先針對豬肉製品等方式進行研發、測試，初步已經獲得進展；接下來就開始研發毒品的影像辨識。

關務署表示，因為毒品的物品、違法型態多元且複雜，像是粉末狀、膠囊狀、海洛因、安非他命以及大麻，違法帶入的方式也日新月異，所以「教導」AI要較久的時間，等到毒品辨識研發完成後；預計110年才會進一步針對刀械槍等違禁物品研發，這兩、三年積極研發與測試，預計111年正式上線。

關務署表示，目前AI影像辨識先以小型物品如旅客行李、快遞包裹以及郵包、在台北關協助辨識；未來關務署也在思考是否要考慮擴大到貨櫃辨識、其他三關（基隆關、台中關、高雄關等）都要導入。

關務署表示，該署也有了解其他國家包含德國、荷蘭、越南以及日本AI影像辨識導入情況，其中日本是相對完整、荷蘭則只針對大型貨櫃協助辨識，因此我國導入AI辨識，算是走在世界的前端。