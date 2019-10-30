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被笑跛腳連開2槍友當場斃命　辯「無殺人意圖」法官重判16年

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▲林男在2019年1月間，相約徐男談判並持改造手槍朝徐男連開2槍，導致徐男當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男在2019年1月間，相約徐男談判並持改造手槍朝徐男連開2槍，導致徐男當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓男子，在2019年1月間因被友人恥笑「跛腳」而心生不滿，遂約徐姓友人到公園談判，雙方一言不合林男持改造手槍朝徐男身上連開2槍，導致徐男重傷不治；林男辯稱自己並無殺人意圖，但法官認為林男2槍都朝重要器官開，認定有致人於死之意圖，依殺人、槍砲罪，判林男應執行有期徒刑16年。

判決書上指出，林男因不滿徐男頻頻在臉書上嗆他「跛腳」，因而相約在頭份市蟠桃公園旁的活動中心前談判；林男見徐男手持西瓜刀到前來，便返家取出改造手槍。林男辯稱當他一到現場，徐男就拿著刀對著他衝過來，因心生畏懼朝著他連開2槍，不料連續擊中胸、腹腔，徐男立刻趴倒地上，當場死亡。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

法官卻認為，胸腹部是包覆人體重要內臟器官部位，林男持槍接連2次對徐男重要部位射擊，足見其致徐男於死之意甚堅，顯係基於殺人之直接故意，而非僅有間接故意。

法院合議庭審酌認為，林男行兇之手段殘暴，對社會治安及民眾心理所生之危害甚鉅，犯罪情節重大，且犯後亦未與徐男家屬達成和解並賠償所受之損害，惟念其犯後態度尚可，行為時也非在徐男手無寸鐵或放棄談判逃離之情況下執意攻擊。依槍砲罪，處4年2個月，併科罰金6萬元；又犯殺人罪，處13年半。有期徒刑部分，應執行16年。

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