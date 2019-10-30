仰德大道4死車禍爆出「代檢廠收賄」　公總：已專案全面清查

記者賴文萱／台北報導

陽明山仰德大道2017年7月19日發生重大車禍，混凝土泵浦車失控高速下坡，連撞22車釀成4死9傷慘劇。案件驚爆涉代檢廠收賄，檢調今起全台大搜索。對此，公路總局回應，在仰德大道泵浦車車禍事件後，已針對未依規定檢驗之代檢廠處予以停檢處分，對於今日檢調搜索汽車代檢業者涉有收受賄絡不實驗車，將全力配合協助偵辦。

仰德大道泵浦車車禍事件釀重大傷亡，在檢警深入追查，發現水泥車的傳動軸掉落，且手剎車還被拆除，才導致下坡時失控肇禍；調查局深入追查，意外發現全案因業者透過黃牛行賄代驗廠，因此才放水過關。

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▲仰德大道2017年發生混凝土泵浦車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

公路總局表示，在該車禍事件發生後，立即專案全面清查泵浦車檢驗情形並實施臨檢、不得在代檢廠檢驗、每年增加檢驗次數、檢驗時應比對歷次檢驗情形及針對該等車種檢驗加強查核等多項措施，以杜絶檢驗不實情事。

公路總局重申，公路監理機關委託的汽車代檢廠檢驗員執行驗車工作屬廣義公務人員，檢驗員收受賄絡不實驗車，犯違背職務收受賄絡罪與公文書不實登載罪，各代檢廠檢驗員不要以身試法。

▼檢警勘驗車禍現場。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）