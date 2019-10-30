　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

仰德大道4死車禍爆出「代檢廠收賄」　公總：已專案全面清查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

陽明山仰德大道2017年7月19日發生重大車禍，混凝土泵浦車失控高速下坡，連撞22車釀成4死9傷慘劇。案件驚爆涉代檢廠收賄，檢調今起全台大搜索。對此，公路總局回應，在仰德大道泵浦車車禍事件後，已針對未依規定檢驗之代檢廠處予以停檢處分，對於今日檢調搜索汽車代檢業者涉有收受賄絡不實驗車，將全力配合協助偵辦。

仰德大道泵浦車車禍事件釀重大傷亡，在檢警深入追查，發現水泥車的傳動軸掉落，且手剎車還被拆除，才導致下坡時失控肇禍；調查局深入追查，意外發現全案因業者透過黃牛行賄代驗廠，因此才放水過關。

▲▼陽明山仰德大道去年發生水泥壓送車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷，水泥車駕駛等6人遭起訴。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

▲仰德大道2017年發生混凝土泵浦車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

公路總局表示，在該車禍事件發生後，立即專案全面清查泵浦車檢驗情形並實施臨檢、不得在代檢廠檢驗、每年增加檢驗次數、檢驗時應比對歷次檢驗情形及針對該等車種檢驗加強查核等多項措施，以杜絶檢驗不實情事。

公路總局重申，公路監理機關委託的汽車代檢廠檢驗員執行驗車工作屬廣義公務人員，檢驗員收受賄絡不實驗車，犯違背職務收受賄絡罪與公文書不實登載罪，各代檢廠檢驗員不要以身試法。

▼檢警勘驗車禍現場。（圖／資料照／ETtoday新聞雲）

▲▼陽明山車禍,勘驗,主任檢察官陳銘峰,業者。（圖／記者柳名耕攝）

ET快訊
即／PG ONE曝親密片拍攝時間點！認「和李小璐產生感情」
AirPods Pro搶先開箱！「5大亮點」曝光　外觀橫向發
13歲少女遭姊夫性侵　懷恨報復「殺姊剖子宮取嬰」送流產婦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仰德大道4死車禍爆出「代檢廠收賄」　公總：已專案全面清查

走過美崙山來看你！花蓮2老兵濶別再相逢　90高齡誓言再見面

ETtoday新聞雲八周年生日　王令麟：繼續領航台灣媒體

高鐵售票系統下午一度異常　民眾畫面卡「系統忙碌」訂票失敗

好市多「牛肉捲變巨雷」兒吃一半拉出塑膠線　媽看傻：我已吃完了！網怒曝+1

MUZIK／如何說服我的朋友們　「古典音樂很酷」

密集恐懼！廚師後門「癢癢2個月」...醫師掰開一見「20顆灰白小硬球」黏緊緊

11/1起郵局有新規！限時掛號延誤郵資可全退　亂寄違禁品將遭求償

嘉義上工！「土石被當垃圾堆」翻出記名網購包裝　工地妹無奈：都跟著丟

改吃素食一週...肉食哥意外發現「身價事實」心淌血　網點頭：只能偶爾吃

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

仰德大道4死車禍爆出「代檢廠收賄」　公總：已專案全面清查

走過美崙山來看你！花蓮2老兵濶別再相逢　90高齡誓言再見面

ETtoday新聞雲八周年生日　王令麟：繼續領航台灣媒體

高鐵售票系統下午一度異常　民眾畫面卡「系統忙碌」訂票失敗

好市多「牛肉捲變巨雷」兒吃一半拉出塑膠線　媽看傻：我已吃完了！網怒曝+1

MUZIK／如何說服我的朋友們　「古典音樂很酷」

密集恐懼！廚師後門「癢癢2個月」...醫師掰開一見「20顆灰白小硬球」黏緊緊

11/1起郵局有新規！限時掛號延誤郵資可全退　亂寄違禁品將遭求償

嘉義上工！「土石被當垃圾堆」翻出記名網購包裝　工地妹無奈：都跟著丟

改吃素食一週...肉食哥意外發現「身價事實」心淌血　網點頭：只能偶爾吃

時尚「義大利麵條」！法藝術家創作可以下鍋的高級時裝

《小海女》爆紅遭封殺6年…能年玲奈長大了！搞怪少女蛻變「零死角女神」美炸

周杰倫巡演剛起跑　搶先宣布下個月好消息！

走在世界的前端！台灣海關導入AI影像辨識　違法物品將全都露

吳敦義轟蘇貞昌發言失當：讓民進黨連任是國家災難

直播罵立委陳明文「臭卒仔」　林國慶出庭嗆法官：要關就關！

酒店妹遭客人嘲笑…路邊光腳爆哭「暖警上前關心」…竟爆出案外案

中信盃黑豹旗／30日戰績總覽　3支科班球隊遭淘汰

仰德大道4死車禍爆出「代檢廠收賄」　公總：已專案全面清查

中職／劉基鴻扛味全龍第4棒　葉君璋：球員養成要2年

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

沙塵暴！101被消失　北部空品亮紅燈

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員神回讓孕婦傻眼

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

滾床夜店大二妹：你帥不用戴　刷新他三觀

清朝人留400坪土地　家族後代居住遭法拍

烤鴨握壽司全都來！　我家牛排buffet變豪華

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

終止合作金馬獎　AllSaints：維護一中原則

右眼皮狂跳夢到亡父　他帶老母跪求地藏王…三個聖筊

45歲老處男想結婚還挑！介紹23歲嫩妹還打槍

更多熱門

相關新聞

仰德大道車禍扯出弊案！檢全台大搜索

仰德大道車禍扯出弊案！檢全台大搜索

陽明山仰德大道2017年7月19日發生重大車禍，混凝土泵浦車失控高速下坡，連撞22車釀成4死9傷慘劇。檢警深入追查，發現水泥車的傳動軸掉落，且手剎車竟然還被拆除，才導致下坡時失控肇禍；調查局深入追查，竟意外發現全案因業者透過黃牛行賄代驗廠，因此才放水過關。今檢調也在全台發起同步大搜索，同時將約談業者、驗車黃牛到案說明。

台東絕美海景曝光！台9線拓寬「最後一段」通車了

台東絕美海景曝光！台9線拓寬「最後一段」通車了

「戶戶送」無照違法外送遭開罰50萬

「戶戶送」無照違法外送遭開罰50萬

公總西濱快影片重現齊柏林影像溫度

公總西濱快影片重現齊柏林影像溫度

重建南方澳大橋　捨棄鋼結構防鏽蝕

重建南方澳大橋　捨棄鋼結構防鏽蝕

關鍵字：

仰德大道公路總局代檢廠泵浦車

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

快訊／彰化女嬰19：15衝台大醫！親友淚求讓道

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面