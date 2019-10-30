直播罵立委陳明文「臭卒仔」　林國慶出庭嗆法官：要關就關！

▲▼前立委林國慶因網路辱罵陳明文遭起訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

前立委林國慶開直播以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，又罵「垃圾人」，指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等字句諷刺陳明文「貪汙歪哥沒事情」，民進黨立委陳明文提告林國慶妨害名譽，林國慶被檢方起訴妨害名譽罪，林國慶30日到嘉義地院出庭，他說，此案是政治性法律問題，他只是小人物，無法對抗，請法官直接判決，但法官表示，一切仍要依司法程序。

檢方起訴書指出，前立委林國慶在張明達造勢大會以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，臉書直播罵陳明文「垃圾人」、電視廣播節目，指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等字句諷刺陳明文「貪汙歪哥沒事情」

林國慶庭審中表示，陳明文因貪汙案被收押，卻以洩密罪判刑，對於一般老百姓認知就是貪汙，他在節目上說「若陳明文不告我，就是臭卒仔」，後來陳明文告他，就證明陳明文不是臭卒仔，因此應不構成誹謗。

法官庭訊過程多次詢問林國慶，是否同意檢方提出證據作為法院判決依據？林國慶則表示「都起訴我了!怎麼同不同意？」、「我只是小老百姓，無法對抗」。法官則說，只是問同不同意，「不必一直把自己說成弱勢」。

林國慶庭後受訪說，「稍早法官心中好像已有立場，我本來就是弱勢，卻叫我不要把自己當作弱勢?提告人是中華民國立委，自己只是一個小老百姓，兩方對比之下，自己當然是弱勢。因此，他當庭跟法官反駁，表示自己也不想浪費國家資源，請法官直接判罪就好了，該關就關」。