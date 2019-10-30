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農民不知的「好康」！坡地蓄水池補助80%　台東申請僅15件

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▲立委劉櫂豪表示，坡地蓄水池補助已提高至80%，提醒有需求農民儘速向水保局申請。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

立委劉櫂豪表示，坡地蓄水池補助已提高至80%，提醒有需求農民儘速向水保局申請。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

記者王兆麟／台東報導

行政院農委會為增加山坡滯洪及確保農民灌溉用水，2018年增訂山坡農塘、灌溉蓄水池的補助項目及提高補助額度從過去三分之一提高至80%，分別於2018年10月及2019年1月生效，但因尚有許多農民不知詳細規定，截至目前為止台東申請案僅約15件。

劉櫂豪說明，農委會為舒緩易淹水潛勢地區之洪患壓力，解決坡地農業用水，確保農業灌溉功能，2018年10月公告「行政院農業委員會主管計畫補助基準」增訂「0118滯洪、灌溉用挖式農塘」補助項目，並針對農塘蓄水池依所需工項單價，過去以三分之一補助，現提高至單價80%補助。主要期能透過補助農民自行辦理方式，將水留在在上游，以改善坡地農業灌溉用水問題。

依農委會透過衛星影像判識，全台坡地農塘數量超過1.8萬座，總蓄水面積約2,095公頃，但蓄水面積小於0.05公頃者計10,069座占55.01%、小於0.1公頃者計14,066座占76.9%，而面積大於1公頃者僅206座占1.1%，因此現階段既有農塘兼具滯洪功能者，十分稀少。目前多數農塘的現狀常因農塘底土未有效處理，形成滲漏，地表逕流挾帶泥沙造成農塘淤積等，使得農塘功能喪失。

農委會為活化農塘，增進滯洪及灌溉功能，特擬訂補助基準提高及增訂相關項目，分別於2018年10月5日及2019年1月1日開始生效辦理。劉櫂豪提醒有需求農民儘速向水保局來申請，以強化山坡農地滯洪抗旱能力，確保農民收益。

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